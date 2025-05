Bar, pub 'chết mòn' khi giới trẻ Anh lười ra đường

Dịch vụ giao hàng tận nhà và mạng xã hội đang “giết chết” ngành kinh tế đêm tại Anh, khi người trẻ chọn ở nhà thay vì ghé các quán bar, pub để tiệc tùng thâu đêm.

Ngành kinh tế đêm tại Anh lao dốc khi giới trẻ chọn ở nhà lướt mạng xã hội và gọi đồ ăn. Ảnh minh họa: Gordon Munro/PYMCA/Avalon.

Sự sôi động của ngành giải trí về đêm tại Vương quốc Anh đang dần phai nhạt khi thế hệ trẻ ngày càng chuộng ở nhà, lướt mạng xã hội và gọi đồ ăn thay vì hòa mình vào những buổi tiệc tùng thâu đêm như trước đây.

Dù các dịp lễ như Ngày của Mẹ hay Lễ Phục sinh vẫn thu hút thực khách đến các chuỗi nhà hàng, quán bar, xu hướng chung cho thấy ngành giải trí đêm đang đối mặt với những thách thức chưa từng có, Independent đưa tin.

Theo số liệu từ công ty phân tích CGA by NIQ và AlixPartners, số lượng hộp đêm tại Anh đã giảm mạnh từ 1.700 vào năm 2013 xuống còn 787 vào tháng 6/2024, tương đương mức sụt giảm hơn một nửa chỉ trong hơn một thập kỷ. Đại dịch Covid-19 được xem là “cú đánh chí mạng” khiến hơn 1/3 các câu lạc bộ tại Anh phải đóng cửa vĩnh viễn, theo Hiệp hội Các ngành công nghiệp đêm (NTIA).

Những tháng phong tỏa kéo dài đã thay đổi thói quen tiêu dùng, khi người trẻ dần quen với việc giải trí tại nhà.

Phil Urban, Tổng giám đốc Mitchells & Butlers, tập đoàn sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Toby Carvery, Harvester, All Bar One, Nicholson’s và Miller & Carter, cho biết công ty quyết định không mở rộng vào mảng kinh doanh đêm muộn do những khó khăn mà phân khúc này đang đối mặt.

“Phân khúc khó khăn nhất hiện nay chính là hoạt động đêm khuya. Chúng tôi may mắn vì không phụ thuộc quá nhiều vào mảng này”, ông chia sẻ. Urban nhận định rằng giới trẻ ngày nay không còn mặn mà với việc ra ngoài muộn và ở lại đến khuya như các thế hệ trước.

“Mạng xã hội đã thay đổi cách mọi người kết nối. Họ không còn cần ra ngoài thường xuyên để gặp gỡ bạn bè”, ông nói.

Phil Urban cho rằng có thể mất rất lâu để thói quen ra ngoài thâu đêm quay trở lại. Ảnh minh họa: Reuters.

Sự bùng nổ của dịch vụ giao hàng tận nhà cũng góp phần định hình xu hướng này. Nhiều người chọn tụ tập tại nhà, gọi đồ ăn và nhâm nhi vài ly trước khi ra ngoài, khiến thị trường câu lạc bộ đêm muộn ngày càng thu hẹp.

Urban khẳng định Mitchells & Butlers sẽ không quay lại lĩnh vực này, cho rằng xu hướng hiện tại khó có thể đảo ngược trong ngắn hạn. Dù các thương hiệu của tập đoàn vẫn hoạt động tốt, chuỗi quán bar và pub phong cách Ireland O’Neill’s được ghi nhận là gặp khó khăn nhất do phụ thuộc lớn vào kinh tế đêm.

Trong khi đó, một số doanh nghiệp đang tìm cách thích nghi. Marston’s, đơn vị vận hành khoảng 1.300 quán pub trên khắp nước Anh, ghi nhận lượng khách tăng nhờ các sự kiện gia đình như Ngày của Mẹ hay Lễ Phục sinh. Công ty này cũng đang đầu tư vào mô hình quán pub thể thao để khai thác tiềm năng từ nhu cầu xem các sự kiện thể thao tại các địa điểm công cộng.

Tuy nhiên, toàn ngành công nghiệp pub cũng không tránh khỏi áp lực. Chi phí sinh hoạt tăng cao khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, trong khi các doanh nghiệp phải đối mặt với chi phí vận hành leo thang, từ đóng góp bảo hiểm quốc gia đến mức lương tối thiểu.

Trước tình hình này, nhiều doanh nghiệp đang cân nhắc tăng giá sản phẩm, dù điều này có thể khiến khách hàng ngần ngại chi tiêu hơn, theo The Guardian.