Bắt 4 đối tượng chế tạo, mua bán súng

Các đối tượng lên mạng đặt mua linh kiện và súng về lắp ráp, mua bán, sử dụng cho mục đích săn bắn và phòng thân.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã An Hữu, Ngũ Hiệp và Mỹ Hiệp (Đồng Tháp) bắt giữ 4 đối tượng để điều tra có hành vi "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 18-20/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các bắt giữ, triệu tập 4 đối tượng 23-35 tuổi, gồm: Nguyễn Hải Đăng (ngụ xã An Hữu); Nguyễn Nhựt Hào và Trần Hoài Hiếu (cùng ngụ xã Ngũ Hiệp); Dương Ngọc Hòa (ngụ xã Mỹ Hiệp).

Tang vậy bị thu giữ tại nhà các đối tượng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng Rulo, 22 hộp đạn các loại, cùng nhiều linh kiện dùng lắp ráp súng.

Các đối tượng khai nhận đã đặt mua linh kiện và súng trên mạng xã hội về để chế tạo, lắp ráp, mua bán và sử dụng súng (chủ yếu súng hơi) săn bắn và phòng thân.

Kết quả giám định các khẩu súng thu giữ được đều thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý.