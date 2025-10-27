Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt 4 đối tượng chế tạo, mua bán súng

  • Thứ hai, 27/10/2025 13:45 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Các đối tượng lên mạng đặt mua linh kiện và súng về lắp ráp, mua bán, sử dụng cho mục đích săn bắn và phòng thân.

Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an xã An Hữu, Ngũ Hiệp và Mỹ Hiệp (Đồng Tháp) bắt giữ 4 đối tượng để điều tra có hành vi "Chế tạo, tàng trữ, sử dụng và mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 18-20/10, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp công an các bắt giữ, triệu tập 4 đối tượng 23-35 tuổi, gồm: Nguyễn Hải Đăng (ngụ xã An Hữu); Nguyễn Nhựt Hào và Trần Hoài Hiếu (cùng ngụ xã Ngũ Hiệp); Dương Ngọc Hòa (ngụ xã Mỹ Hiệp).

doi tuong che tao, mua ban sung anh 1

Tang vậy bị thu giữ tại nhà các đối tượng.

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 khẩu súng hơi, 1 khẩu súng Rulo, 22 hộp đạn các loại, cùng nhiều linh kiện dùng lắp ráp súng.

Các đối tượng khai nhận đã đặt mua linh kiện và súng trên mạng xã hội về để chế tạo, lắp ráp, mua bán và sử dụng súng (chủ yếu súng hơi) săn bắn và phòng thân.

Kết quả giám định các khẩu súng thu giữ được đều thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp xử lý.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, quy trình tiếp công dân" giúp độc giả nắm bắt được những nội dung chủ yếu của Luật Khiếu nại, Luật Tiếp công dân, cũng như giúp người làm công tác giải quyết khiếu nại áp dụng chính xác, hiệu quả các quy định của luật trong giải quyết khiếu nại.

https://tienphong.vn/bat-4-doi-tuong-che-tao-mua-ban-sung-post1790704.tpo

Hòa Hội/Tiền Phong

đối tượng chế tạo mua bán súng đối tượng chế tạo mua bán súng

Đọc tiếp

Bat khan cap doi tuong danh tai xe taxi o Nha Trang hinh anh

Bắt khẩn cấp đối tượng đánh tài xế taxi ở Nha Trang

5 giờ trước 12:22 27/10/2025

0

Liên quan vụ tài xế taxi bị hành hung trên lề phố ở Nha Trang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Hoàng Nhất Thống (SN 1967, trú ở phường Bàn Cờ, TP.HCM) về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý