Bắt 5 đối tượng trong vụ án tại cơ sở massage Đông Đô

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt 5 đối tượng trong chuyên án chứa chấp, môi giới mại dâm tại Cơ sở massage Đông Đô hoạt động tại tầng hầm B2, Khách sạn Grand Vista.

Ngày 24/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khám phá chuyên án chứa chấp, môi giới mại dâm tại Cơ sở massage Đông Đô hoạt động tại tầng hầm B2, Khách sạn Grand Vista ở địa chỉ: Số 146 Giảng Võ, phường Giảng Võ, TP Hà Nội do Phạm Tuấn Thịnh (sinh năm 1999, nơi thường trú: Xóm 10, xã Thanh Trì, TP Hà Nội, chủ cơ sở kinh doanh), bắt 5 đối tượng.

Các đối tượng trong vụ án.

Kết quả điều tra làm rõ các đối tượng làm nhiệm vụ giám sát, thu ngân đều biết nhân viên nữ của cơ sở có hoạt động mua bán dâm với khách, nhưng đồng ý cho nhân viên nữ bán dâm, thống nhất với nhân viên nữ, khi khách nam vào sử dụng dịch vụ massage tại cơ sở có nhu cầu mua dâm, thì sẽ trực tiếp thỏa thuận giá mua dâm với nhân viên nữ (giá mua bán dâm dao động 2-3 triệu đồng/1 lần).

Ngoài ra, quá trình làm việc tại cơ sở, đối tượng Lê Đức Trung (sinh năm 1995, nơi thường trú: Số 298 đường Thiên Đức, phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh, nhân viên lễ tân, giám sát ca tối) thường xuyên tiếp xúc liên hệ với khách mua dâm.

Khi khách mua dâm có nhu cầu, sẽ nhắn tin qua ứng dụng mạng xã hội với Trung để chọn nhân viên nữ bán dâm. Sau khi mua bán dâm xong, khách sẽ thanh toán tiền mua bán dâm trực tiếp với gái bán dâm hoặc thanh toán cho Trung.

Vụ án tiếp tục được điều tra, lập hồ sơ xử lý.