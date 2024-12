Bắt công chứng viên ở TP.HCM liên quan vụ lừa đảo gần 16 tỷ đồng

Cơ quan công an vừa khởi tố, bắt giam một công chứng viên liên quan vụ lừa bán thửa đất ở quận Gò Vấp (TP.HCM) gây thiệt hại gần 16 tỷ đồng.

Ngày 10/12, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Duy Thức (SN 1972, ngụ TP Thủ Đức, công chứng viên) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Liên quan vụ án, cơ quan công an cũng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Trường Giang (SN 1971, ngụ quận Tân Phú) và Trần Thanh Hải (SN 1983, ngụ quận 12) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bị can Nguyễn Duy Thức. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp nhận đơn tố giác về tội phạm của ông H.N.D. tố cáo một công chứng viên có sai phạm trong thực hiện nhiệm vụ được phân công gây thiệt hại cho ông số tiền 15,7 tỷ đồng .

Tiến hành xác minh nội dung tố cáo, PC01 xác định, thửa đất số 706, tờ bản đồ số 02 (hiện nay là thửa số 01 và 02, tờ bản đồ 96/BĐDC 2001) thuộc phường 5 (quận Gò Vấp) do bà Đ.T.T. đứng tên chủ sở hữu.

Ngày 9/1/2018, bà T. ký hợp đồng đặt cọc bán thửa đất trên cho 3 người cùng góp vốn mua. Do thửa đất đang tranh chấp lối đi chung với các hộ dân xung quanh nên sau khi ký hợp đồng đặt cọc, cả 3 cùng thống nhất giao cho Giang thực hiện hợp đồng dịch vụ gồm: thỏa thuận giải quyết tranh chấp lối đi với các hộ dân xung quanh; liên hệ cơ quan có thẩm quyền để nộp hồ sơ, thủ tục sang tên tách thửa qua tên cho 3 người mua.

Khi nhận được giấy tờ đất bản chính do bà T. đưa, Giang không thực hiện dịch vụ như thỏa thuận mà đưa giấy tờ đất trên cho Hải cất giữ. Do quen biết từ trước, Giang gặp ông D., đề nghị và được ông D. đồng ý mua thửa đất với giá 18,5 tỷ đồng .

Ngày 3/10/2018, vợ của ông D. ký hợp đồng mua bán thửa đất trên bằng giấy tay với Hải và Giang là người ký chứng kiến trong hợp đồng.

Cơ quan công an xác định bà T. không ký hợp đồng ủy quyền với ông D. và ông Thức đã vi phạm quy định của Luật Công chứng khi không yêu cầu người công chứng ký, điểm chỉ trước mặt công chứng viên, không kiểm tra hồ sơ nên không phát hiện mà vẫn thực hiện công chứng. Hậu quả, Giang và Hải đã chiếm đoạt của ông D. số tiền 15,7 tỷ đồng .

Vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.