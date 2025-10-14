Bắt đôi nam nữ đánh tráo dây chuyền vàng của cụ bà 86 tuổi

Công an phường Chiềng Cơi (tỉnh Sơn La) ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp Mè Văn Pôn (SN 1973), Hoàng Thị Phớ (SN 1975, là chủ tài khoản Facebook "Hoàng Phớ") cùng trú tại bản Tủm, xã Yên Châu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác tuần tra, rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và từ nguồn tin quần chúng nhân dân, Công an phường Chiềng Cơi phát hiện tài khoản Facebook có tên "Hoàng Phớ" thường xuyên đăng tải thông tin rao bán tóc rối, quần áo, thuốc xoa bóp... có dấu hiệu nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, quần chúng nhân dân phản ánh có 2 đối tượng đi thu mua tóc rối trên địa bàn có hành vi lừa đảo.

Cùng với đó, khoảng 8h ngày 12/10, bà Lèo Thị Hép (SN 1939, trú tại bản Lun, phường Chiềng Cơi) cùng con cháu đã đến Công an phường trình báo việc bị một nam, một nữ đến nhà lừa đảo, tráo sợi dây chuyền vàng giả lấy mất sợi dây chuyền vàng thật.

Hai đối tượng Hoàng Thị Phớ và Mè Văn Pôn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Chiềng Cơi đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh, truy xét. Đến tối cùng ngày, đơn vị đã phối hợp với Công an xã Yên Châu tiến hành bắt giữ 2 đối tượng trên, thu giữ tang vật gồm: 1 sợi dây chuyền vàng của bị hại, số tiền hơn 26 triệu đồng (từ việc bán dây chuyền) cùng toàn bộ tang vật và phương tiện có liên quan.

Hiện vụ việc được Công an phường Chiềng Cơi phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sơn La tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an phường Chiềng Cơi thông báo: Ai là nạn nhân của các đối tượng trên, đề nghị liên hệ trực tiếp Công an phường để được tiếp nhận, hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.