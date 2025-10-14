Khám xét căn hộ cao cấp của Ngân 98 tại TP.HCM

Căn hộ của Ngân 98 rộng 300 m2 tại chung cư cao cấp ở TP.HCM bị công an, viện kiểm sát khám xét trong đêm 13/10.

Tối 13/10, theo Báo Dân Trí, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TP.HCM) phối hợp với VKSND TP.HCM và Công an phường Cát Lái tiến hành khám xét nơi ở của Võ Thị Ngọc Ngân (còn gọi là Ngân 98, SN 1998, quê Bình Định, nay là Gia Lai).

Theo ghi nhận của phóng viên, nơi ở của Ngân 98 là căn hộ rộng khoảng 300 m2, nằm trên tầng cao nhất của một tòa chung cư cao cấp ở phường Cát Lái, TP.HCM.

Theo Báo Người lao động, ngày 13/10, Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, ra lệnh bắt để tạm giam Võ Thị Ngọc Ngân (SN 1998, quê Bình Định, biệt danh Ngân 98) về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Võ Thị Ngọc Ngân cùng tang vật.

Cùng ngày 13/10, theo Báo Pháp luật TP.HCM, Công an làm việc với chồng của Ngân là ca sĩ, nhạc sĩ Lương Bằng Quang (43 tuổi). Đến khoảng 16h cùng ngày, ông Lương Bằng Quang vẫn có mặt tại trụ sở cơ quan điều tra để phục vụ quá trình xác minh. Ngoài ra, Công an triệu tập nhiều người liên quan nhằm sàng lọc, làm rõ vai trò của họ.

Theo thông tin ban đầu, ông Quang được cho là có tham gia quản lý một số hoạt động của ZuBu Shop, nhưng mức độ liên quan đang được cơ quan điều tra xác minh.

Tại cơ quan điều tra, Ngân 98 đã thừa nhận vai trò chủ đạo trong việc quản lý, phân phối và tài chính của hệ thống ZuBu. Cô cho biết bản thân "quá tin tưởng vào nhà sản xuất, không kiểm tra chéo sản phẩm", dẫn đến việc sản phẩm có chứa chất cấm được bán ra thị trường.

Ngân 98 cho rằng cô không biết sản phẩm có chứa chất cấm, vì tin tưởng vào nhà máy sản xuất. "Họ có giấy công bố và kiểm nghiệm nên tôi nghĩ đó là hàng thật. Từ những lô đầu tiên đến sau này, tôi đều không kiểm tra lại", Ngân khai.

Cô thừa nhận thiếu trách nhiệm trong khâu kiểm tra chất lượng, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khi sản phẩm bị phát hiện có thành phần vi phạm quy định. "Tôi xin lỗi khách hàng vì đã quá tin tưởng, không kiểm tra chéo mà để sản phẩm có chất cấm đến tay người tiêu dùng. Tôi từng nặng hơn 70 kg, sau khi dùng các sản phẩm Super Detox X3, X7, X1000 kết hợp viên rau củ Collagen thì giảm gần 20 kg, nên tôi tin sản phẩm có hiệu quả".

Từ trải nghiệm cá nhân này, Ngân quảng cáo rằng người dùng chỉ cần uống 2 viên mỗi ngày, không cần ăn kiêng hay tập thể dục, đồng thời uống kèm Collagen để "đào thải độc tố". Cô thừa nhận đây là thông tin quảng cáo thiếu kiểm chứng.

Hiện vụ án được Công an TP.HCM mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan trong đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả do Ngân 98 điều hành.

Khởi tố Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.