Ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.