Chặn đường, đập phá taxi công nghệ ở TP.HCM
Ngày 2/9, thông tin từ Công an phường An Phú (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Văn Hoàng Khanh (25 tuổi, quê Long An), người đã có hành vi chặn đường, đập phá taxi công nghệ.
Võ Thị Ngọc Ngân (Ngân 98) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.
Công an phường An Phú, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá xe taxi và hành hung tài xế ngay giữa đường, gây bức xúc trên mạng xã hội.
Ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ Lý Hoàng Nam, sinh năm 2002 (trú xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi sát hại anh em họ bằng dây thừng.
Việc thực hiện khám xét, bắt giữ khẩn cấp "bầu" Đoan (Cao Tiến Đoan, SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á) thu hút sự chú ý của dư luận.
Chiều 2/8, sự kiện đặc biệt vinh danh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam diễn ra tại Hà Nội với chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ.
Camera ghi lại diễn biến vụ việc vào tối 16/6 tại một cửa hàng thuộc khu phố Thanh Xuân (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Hai đối tượng khống chế nữ nhân viên cửa hàng thời trang, cướp tiền rồi bỏ đi.
Tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, một giám đốc công ty sản xuất cà phê bị khởi tố vì hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngày 13/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên tỉnh.
Tối 7/6, hàng nghìn người dân TP.HCM hò reo, phấn khích trước màn diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, trong khuôn khổ chương trình "Vinh quang Công an Nhân dân".