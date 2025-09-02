Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Da dieu chay tren quoc lo 1A hinh anh

Đà điểu chạy trên quốc lộ 1A

18:00 30/5/2025 18:00 30/5/2025 Pháp luật 1.7K

Lúc 11h55 ngày 29/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua TP Huế, một con đà điểu bất ngờ lao ra, rồi chạy dọc tuyến quốc lộ. Có những lúc nó phi ra giữa đường, lấn sang cả làn ngược chiều.

My dieu tra Ford Motor hinh anh

Mỹ điều tra Ford Motor

09:10 25/6/2023 09:10 25/6/2023 Pháp luật 6.8K

Cơ quan điều tra ở Mỹ thông báo đang tiến hành điều tra Ford Motor đã khắc phục được lỗi hệ thống điện liên quan đến đợt thu hồi 710.000 xe đa dụng Ford Explorer mới đây hay không.

