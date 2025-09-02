12 giờ trước
08:37 2/9/2025
Pháp luật
1.0K
Công an phường An Phú, TP.HCM (trước đây thuộc tỉnh Bình Dương), đang điều tra, làm rõ vụ việc một người đàn ông dùng mũ bảo hiểm đập phá xe taxi và hành hung tài xế ngay giữa đường, gây bức xúc trên mạng xã hội.
21:07 31/8/2025
Pháp luật
10.1K
Ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.
06:35 31/8/2025
Pháp luật
5.9K
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ Lý Hoàng Nam, sinh năm 2002 (trú xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi sát hại anh em họ bằng dây thừng.
13:38 30/8/2025
Pháp luật
5.1K
Việc thực hiện khám xét, bắt giữ khẩn cấp "bầu" Đoan (Cao Tiến Đoan, SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á) thu hút sự chú ý của dư luận.
23:03 2/8/2025
Pháp luật
2.4K
Chiều 2/8, sự kiện đặc biệt vinh danh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam diễn ra tại Hà Nội với chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ.
23:45 21/6/2025
Pháp luật
6.6K
Camera ghi lại diễn biến vụ việc vào tối 16/6 tại một cửa hàng thuộc khu phố Thanh Xuân (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Hai đối tượng khống chế nữ nhân viên cửa hàng thời trang, cướp tiền rồi bỏ đi.
17:48 21/6/2025
Pháp luật
10.8K
Tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, một giám đốc công ty sản xuất cà phê bị khởi tố vì hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm.
05:53 14/6/2025
Pháp luật
7.6K
Ngày 13/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên tỉnh.
22:28 7/6/2025
Pháp luật
7.4K
Tối 7/6, hàng nghìn người dân TP.HCM hò reo, phấn khích trước màn diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, trong khuôn khổ chương trình "Vinh quang Công an Nhân dân".
16:37 31/5/2025
Pháp luật
31.3K
Người tố Công ty CP bán thịt heo bẩn từng bị chém hụt