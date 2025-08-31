Nóng 24h: Nam bảo vệ dùng dây thừng sát hại họ hàng
Lực lượng chức năng vừa bắt giữ Lý Hoàng Nam, sinh năm 2002 (trú xã Vĩnh Hòa, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi sát hại anh em họ bằng dây thừng.
Ngày 29/8, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh đang đi xe đạp gần khu vực Trường Đại học Hạ Long (phường Vàng Danh) thì bị nhóm thanh niên chặn đánh. Nạn nhân bị dùng mũ bảo hiểm đánh mạnh vào đầu, tiếp đó liên tục hứng nhiều cú đấm, đá vào vùng đầu và gáy khiến ngã gục, co giật và phải nhập viện cấp cứu.
Việc thực hiện khám xét, bắt giữ khẩn cấp "bầu" Đoan (Cao Tiến Đoan, SN 1960, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á) thu hút sự chú ý của dư luận.
Chiều 2/8, sự kiện đặc biệt vinh danh lực lượng Công an nhân dân Việt Nam diễn ra tại Hà Nội với chương trình biểu diễn kỹ thuật và trình diễn nghiệp vụ.
Camera ghi lại diễn biến vụ việc vào tối 16/6 tại một cửa hàng thuộc khu phố Thanh Xuân (thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước). Hai đối tượng khống chế nữ nhân viên cửa hàng thời trang, cướp tiền rồi bỏ đi.
Tại thành phố Quy Nhơn, Bình Định, một giám đốc công ty sản xuất cà phê bị khởi tố vì hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Ngày 13/6, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ 3 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn, liên tỉnh.
Tối 7/6, hàng nghìn người dân TP.HCM hò reo, phấn khích trước màn diễn tập chống khủng bố, bảo vệ yếu nhân, trong khuôn khổ chương trình "Vinh quang Công an Nhân dân".
Người tố Công ty CP bán thịt heo bẩn từng bị chém hụt
Lúc 11h55 ngày 29/5, trên quốc lộ 1A đoạn qua TP Huế, một con đà điểu bất ngờ lao ra, rồi chạy dọc tuyến quốc lộ. Có những lúc nó phi ra giữa đường, lấn sang cả làn ngược chiều.
Sau khi lái ôtô xảy ra va chạm với một ôtô đậu bên đường, tài xế Thủy bỏ chạy thì đâm vào một xe đạp và hai xe máy, khiến một người tử vong và một người bị thương.