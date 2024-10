Bắt đối tượng chống đối xử lý vi phạm môi trường ở Bắc Ninh

Công an TP Bắc Ninh đã bắt khẩn cấp đối tượng có hành vi chống đối xử lý vi phạm môi trường ở phường Phong Khê.

Công an TP Bắc Ninh thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị T. Ảnh: CACC.

Ngày 1/10, Công an TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thị T. địa chỉ ở Dương Ổ, phường Phong Khê, vì có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Thường trực Thành ủy, lãnh đạo UBND TP Bắc Ninh, vào hồi 18h40, ngày 30/9, tại Công an phường Phong Khê, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bắc Ninh đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Đồng thời, thực hiện Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị T. (SN 1993), hộ khẩu thường trú số 205, Nguyễn Cao, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh; nơi ở hiện tại khu Dương Ổ, phường Phong Khê, TP Bắc Ninh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bắc Ninh phê chuẩn.

Trước đó, vào hồi 15h35, ngày 27/9, Đoàn kiểm tra của UBND TP Bắc Ninh (Tổ kiểm tra số 1) đã có mặt tại hộ kinh doanh Đào Văn Bách (SN 1957) ở xóm Đồng Ngòi, khu Dương Ổ, phường Phong Khê để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn điện.

Tại thời điểm kiểm tra, đã xuất hiện tình trạng người dân lôi kéo, tụ tập gây rối an ninh trật tự. Một số trường hợp quá khích có lời lẽ xúc phạm, cản trở người thi hành công vụ; đồng thời livestream trên mạng xã hội với những phát ngôn gây kích động, không đúng sự thật về quá trình kiểm tra, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Đặc biệt, tại thời điểm trên đối tượng Nguyễn Thị T. đã có hành vi hất đổ bàn làm việc khi Tổ kiểm tra đang thực hiện việc lập biên bản.

Hiện nay, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những người có lời nói xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của cán bộ, chiến sĩ công an và thành viên Tổ công tác để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.