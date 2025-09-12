Bắt đối tượng đánh tử vong người vừa giúp đỡ mình

Bực tức vì bị chụp hình, đối tượng nhặt ve chai dùng cục đá bên đường lao đến đập liên tiếp nhiều cái vào đầu người vừa giúp đỡ mình, khiến nạn nhân ngã gục, tử vong sau đó.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Văn Tăng (44 tuổi, trú thôn 16, xã Ea Nuôl, Đắk Lắk). Tăng chính là đối tượng cầm đá tấn công khiến anh Lư Hồng S. (27 tuổi, trú cùng thôn) tử vong.

Theo lời khai ban đầu của Tăng tại cơ quan điều tra, khoảng 17h30 ngày 8/9, Tăng đi nhặt ve chai. Trên đường đi về nhà, đối tượng Tăng được anh S. gọi vào nhà cho 1 bịch đựng vỏ lon bia. Lúc này, thấy chân Tăng bị đau, anh S. lấy thuốc xịt vào chân cho Tăng. Sau đó Tăng đi về thì anh S. có lấy điện thoại ra chụp hình lại.

Đối tượng Trịnh Văn Tăng. Ảnh: Anh Đức.

Bực tức vì bị chụp hình, đối tượng Tăng nhặt 2 cục đá bên đường lao đến đập liên tiếp nhiều cái vào đầu khiến anh S. ngã gục xuống đường, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đến can ngăn, đưa anh S. đến bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng nên tử vong.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng Trịnh Văn Tăng theo quy định của pháp luật.