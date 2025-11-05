Bắt đối tượng 'gom' 107 kg pháo lậu chờ Tết bán kiếm lời

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị phối hợp với các lực lượng liên quan phá thành công vụ buôn bán hàng cấm, bắt giữ một đối tượng, thu 107 kg pháo nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đối tượng Trần Văn Dũng (SN 2001, trú xã Quan Thành, tỉnh Nghệ An) có dấu hiệu phạm tội liên quan đến pháo nổ. Đây là đối tượng từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 27/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Công an xã Yên Thành đồng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An, Công an xã Quan Thành và Công an xã Phú Thành (tỉnh Nghệ An) bắt giữ Trần Văn Dũng về hành vi buôn bán hàng cấm. Tang vật thu giữ được là 107 kg pháo được cất giấu trong 4 thùng carton.

Trần Văn Dũng bị bắt giữ cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Dũng khai, đầu năm 2025, đối tượng sang nước ngoài làm việc và quen biết với một nam thanh niên. Người này đã chào mời, rủ Dũng mua pháo với số lượng lớn đưa về Việt Nam bán lại kiếm lời.

Cuối tháng 10/2025, vì muốn mua pháo về để Tết bán lại kiếm lời, Dũng đã liên hệ với nam thanh niên trên. Sau khi thống nhất giá cả, Dũng mua 107 kg pháo và được nam thanh niên đóng trong 4 thùng carton rồi ngụy trang thành hàng hóa chuyển về Việt Nam theo đường xe khách cho Dũng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Trần Văn Dũng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.