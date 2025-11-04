Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Bắt đối tượng hiếp dâm trẻ em rồi bỏ trốn

  • Thứ ba, 4/11/2025 14:21 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Công an xã Bảo Hà (tỉnh Lào Cai) thông tin đơn vị bắt giữ đối tượng Trần Trọng Hiếu (sinh năm 2010, trú tại thôn Lỵ 1-2, xã Bảo Hà) để điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Trước đó, khoảng 18h ngày 2/11, Công an xã Bảo Hà tiếp nhận tin báo từ anh Đ.X.L, (SN 1993, trú tại xã Bảo Hà) về việc khoảng 17h cùng ngày, con gái anh là cháu Đ.T.B. (SN 2013, 12 tuổi) bị đối tượng Trần Trọng Hiếu (SN 2010) hiếp dâm. Vụ việc xảy ra tại khu vực cách nhà nạn nhân khoảng 100 m.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Bảo Hà đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 8 triển khai các biện pháp nghiệp vụ: xác định hiện trường, thu thập dấu vết, chứng cứ liên quan và tổ chức truy bắt đối tượng Trần Trọng Hiếu.

hiep dam tre em anh 1

Đối tượng Trần Trọng Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Đến khoảng 18h ngày 3/11, lực lượng Công an xã Bảo Hà đã bắt giữ thành công Hiếu khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn tại khu vực nút giao IC16, xã Bảo Hà.

Hiện vụ việc được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Sách về Pháp luật

Luật Tư pháp người chưa thành niên được xây dựng mang tính nhân văn và tiến bộ, bao gồm các quy định về xử lý chuyển hướng, hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên là người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố, người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị buộc tội, bị hại, người làm chứng...

https://tienphong.vn/bat-doi-tuong-hiep-dam-tre-em-roi-bo-tron-post1793254.tpo

Thành Đạt - Phạm Quỳnh/Tiền Phong

hiếp dâm trẻ em Lào Cai hiếp dâm trẻ em

  • Lào Cai

    Lào Cai
    • Diện tích: 6.364,0 km²
    • Dân số: 684.300 người
    • Phân chia hành chính: 1 thành phố và 8 huyện
    • Vùng: Miền Bắc
    • Mã điện thoại: 214
    • Biển số xe: 24

Đọc tiếp

Khoi to giam doc cong ty san xuat ca phe gia o Gia Lai hinh anh

Khởi tố giám đốc công ty sản xuất cà phê giả ở Gia Lai

55 phút trước 14:13 4/11/2025

0

VKSND tỉnh Gia Lai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý