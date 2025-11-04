Khởi tố giám đốc công ty sản xuất cà phê giả ở Gia Lai

VKSND tỉnh Gia Lai phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng (Giám đốc Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Ngày 4/11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, phê chuẩn lệnh tạm giam đối với Võ Minh Tùng (SN 1978, trú số 96 Mạc Đăng Dung, phường Hội Phú, Gia Lai; Giám đốc Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) và Nguyễn Văn Hạnh (SN 1987, nhân viên Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai) về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Nồi đen xì được cho là cramen để làm ra cà phê giả của Võ Minh Tùng.

Trước đó, ngày 24/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Gia Lai, Công an phường Hội Phú (Gia Lai) và Công an xã Gào (Gia Lai) kiểm tra, khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Võ Minh Tùng tại số 96 Mạc Đăng Dung (phương Hội Phú) và cơ sở sản xuất của Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ nhiều tang vật, máy móc, nguyên liệu và tài liệu liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán cà phê bột của Công ty Nguyên Phát Gia Lai, tạm giữ 4.352 kg cà phê thành phẩm (trong đó có 377 kg thương phẩm đã đóng gói); 4.320 kg đậu nành hạt; 843 kg cà phê hạt đã rang... Cà phê thành phẩm được đóng gói mang nhãn hiệu "Cà phê Thành Khôi".

Trụ sở Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai.

Theo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai, kết quả giám định xác định đây là hàng giả là thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Đáng nói, Tùng biết sản phẩm cà phê bột có hàm lượng chất caffeine thấp là hàng thực phẩm giả, nhưng vẫn chỉ đạo Hạnh sản xuất, chế biến để bán ra thị trường để thu lợi nhuận.

Cơ sở sản xuất của Công ty TNHH một MTV Nguyên Phát Gia Lai tại số 278 đường Trường Sa (xã Gào) rộng hàng nghìn m2.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai, kết quả giám định cho thấy hàm lượng caffeine trong sản phẩm cà phê của Công ty TNHH Nguyên Phát Gia Lai chỉ đạt 0,3%, thấp hơn mức tối thiểu cho phép theo tiêu chuẩn chất lượng là 0,7%.

Vị này cho hay các đối tượng đã mua đậu nành về xay, trộn caramen (đường nấu đen) và lượng nhỏ cà phê để tạo ra cà phê giả, kém chất lượng rồi đóng gói thành phẩm để tuồn ra thị trường. Cơ quan công an đang giám định chất caramen này để xác định có nguy cơ gây ung thư hay không.

Ông Đinh Văn Hà, Phó Chi cục Trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai, cho biết: Từ đầu năm tới nay, đơn vị rất quan tâm, đã vào cuộc phát hiện, xử lý một số vụ việc vi phạm trong lĩnh vực cà phê. Đơn vị đã chuyển cơ quan công an để tiếp tục điều tra vụ việc đối với hộ kinh doanh Tý Bà Ba (số 74 Lê Hồng Phong, phường Ayun Pa, Gia Lai). Ngày 18/8, qua kiểm tra, hộ kinh doanh Tý Bà Ba đang kinh doanh mặt hàng cà phê dạng bột, loại 500 g/gói, là sản phẩm của Công ty TNHH MTV Sản xuất, kinh doanh Cà phê Th.Ph. (địa chỉ ở quận 12, TP.HCM). Làm việc với cơ quan chức năng, ông Nguyễn Thành Sơn (chủ hộ kinh doanh Tý Bà Ba) khai đã nhập 30 kg (60 gói loại 500 g/gói) của doanh nghiệp trên. Ông Sơn đã bán ra thị trường 7,5 kg (15 gói loại 500g/gói) có giá bán là 60.000 đồng/gói với tổng số tiền 900.000 đồng. Đoàn kiểm tra lấy mẫu loại cà phê trên để kiểm tra chất lượng và kết luận: "Lô cà phê được lấy mẫu này không có hàm lượng caffeine trong sản phẩm". Như vậy, lô sản phẩm cà phê này là hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng.