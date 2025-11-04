Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Chân tướng đối tượng sử dụng bẫy lừa mang tên 'Lion Broker'

  • Thứ ba, 4/11/2025 08:50 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Cơ quan Công an xác định nhóm của Phương đã dụ dỗ nhiều nhà đầu tư vào sàn tiền ảo Lion Broker.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã Ngô Văn Phương (SN: 1999; thường trú tại: xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra, vào năm 2023, nhóm của Phương đã dụ dỗ nhiều nhà đầu tư vào sàn tiền ảo Lion Broker. Khi các nạn nhân nạp tiền tham gia, các đối tượng đã cho "sập tài khoản" và chiếm đoạt số tiền đầu tư.

Bay lua Lion Broker anh 1

Quyết định truy nã Ngô Văn Phương.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 11/09/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Ngô Văn Phương về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 15/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Ngô Văn Phương.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang Facebook Công an TP Hà Nội để giải quyết theo quy định pháp luật.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật" trang bị kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản, giúp cơ quan trực tiếp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhìn nhận, đánh giá, khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế.

https://www.anninhthudo.vn/chan-tuong-ke-su-dung-bay-lua-mang-ten-lion-broker-post628754.antd

Nguyễn Kiên/An ninh Thủ đô

Bẫy lừa Lion Broker Tiền mã hóa Bẫy lừa Lion Broker

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý