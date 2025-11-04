Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Triệt phá đường dây trộm, tiêu thụ xe máy liên tỉnh ở Đông Nam Bộ

  • Thứ ba, 4/11/2025 08:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhóm đối tượng thực hiện các vụ trộm trước cổng trường học, nơi người dân sơ hở trong việc trông giữ phương tiện ở TP.HCM, Đồng Nai, rồi sau đó mang sang Tây Ninh tiêu thụ.

Ngày 3/11, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm đối tượng thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" xảy ra tại xã Đông Thạnh.

Qua công tác điều tra, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xác định nhóm đối tượng do Vũ Đăng Rực (SN 1974, không nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981, trú xã Ngãi Giao) cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Triet pha duong day, trom, tieu thu xe may anh 1

Nhóm đối tượng cùng tang vật thu được. Ảnh: C.A.

Các vụ trộm thường xảy ra trước cổng trường học, nơi người dân sơ hở trong việc trông giữ phương tiện. Sau khi trộm được xe, Rực và Vân bán lại cho Hà Phú Lợi (SN 1990, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian.

Lợi móc nối với Lục Quang (SN 1996) và Châu Ngọc Yến (SN 1994, vợ Lợi) để tổ chức việc mua bán, vận chuyển xe trộm cắp. Quang được thuê nhận và giao xe, mỗi chuyến được trả công 1,5 triệu đồng; Yến phụ trách giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 5 xe máy, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả và các tang vật liên quan khác.

Triet pha duong day, trom, tieu thu xe may anh 2

Từ trái qua, Vân, Rực, Quang, Yến. Ảnh: C.A.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam: Vũ Đăng Rực, Nguyễn Ngọc Vân về tội "Trộm cắp tài sản", Lục Quang, Châu Ngọc Yến về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định ngoài Hà Phú Lợi, còn có Hà Khắc Vinh (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) đã mua lại xe với giá rẻ dù biết là tài sản phạm pháp. Vinh sau đó đã ra đầu thú và giao nộp tang vật.

Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Lợi và Vinh để phục vụ điều tra; đồng thời truy tìm đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1995, ngụ Mỹ Quý, Tây Ninh), người được xác định là đầu mối tiêu thụ xe trộm cắp từ Lợi.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách "Sổ tay tình huống nghiệp vụ kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật" trang bị kiến thức, kinh nghiệm và nâng cao nghiệp vụ cho công chức làm công tác kiểm tra, xử lý văn bản, giúp cơ quan trực tiếp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nhìn nhận, đánh giá, khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế.

https://tienphong.vn/triet-pha-duong-day-trom-tieu-thu-xe-may-lien-tinh-o-dong-nam-bo-post1793126.tpo

Nguyễn Dũng/Tiền Phong

Triệt phá đường dây trộm tiêu thụ xe máy Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai Tây Ninh Triệt phá đường dây trộm tiêu thụ xe máy

    Đọc tiếp

    Giau gan 2 banh heroin trong khoang dong co oto hinh anh

    Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang động cơ ôtô

    3 giờ trước 06:32 4/11/2025

    0

    Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng (SN 1976, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý