Triệt phá đường dây trộm, tiêu thụ xe máy liên tỉnh ở Đông Nam Bộ

Nhóm đối tượng thực hiện các vụ trộm trước cổng trường học, nơi người dân sơ hở trong việc trông giữ phương tiện ở TP.HCM, Đồng Nai, rồi sau đó mang sang Tây Ninh tiêu thụ.

Ngày 3/11, Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nhóm đối tượng thực hiện hành vi "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" xảy ra tại xã Đông Thạnh.

Qua công tác điều tra, Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM xác định nhóm đối tượng do Vũ Đăng Rực (SN 1974, không nơi cư trú ổn định) và Nguyễn Ngọc Vân (SN 1981, trú xã Ngãi Giao) cầm đầu đã thực hiện 4 vụ trộm xe máy tại TP.HCM và tỉnh Đồng Nai.

Nhóm đối tượng cùng tang vật thu được. Ảnh: C.A.

Các vụ trộm thường xảy ra trước cổng trường học, nơi người dân sơ hở trong việc trông giữ phương tiện. Sau khi trộm được xe, Rực và Vân bán lại cho Hà Phú Lợi (SN 1990, ngụ xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh) đối tượng cầm đầu đường dây tiêu thụ xe gian.

Lợi móc nối với Lục Quang (SN 1996) và Châu Ngọc Yến (SN 1994, vợ Lợi) để tổ chức việc mua bán, vận chuyển xe trộm cắp. Quang được thuê nhận và giao xe, mỗi chuyến được trả công 1,5 triệu đồng; Yến phụ trách giao dịch, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng.

Khám xét nơi ở các đối tượng, công an thu giữ 5 xe máy, 6 điện thoại di động, nhiều đoản phá khóa, biển số giả và các tang vật liên quan khác.

Từ trái qua, Vân, Rực, Quang, Yến. Ảnh: C.A.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam: Vũ Đăng Rực, Nguyễn Ngọc Vân về tội "Trộm cắp tài sản", Lục Quang, Châu Ngọc Yến về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Tiếp tục điều tra, cơ quan công an xác định ngoài Hà Phú Lợi, còn có Hà Khắc Vinh (SN 1988, cùng ngụ xã Mỹ Quý, Tây Ninh) đã mua lại xe với giá rẻ dù biết là tài sản phạm pháp. Vinh sau đó đã ra đầu thú và giao nộp tang vật.

Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt tạm giam Lợi và Vinh để phục vụ điều tra; đồng thời truy tìm đối tượng Nguyễn Tiến Mạnh (SN 1995, ngụ Mỹ Quý, Tây Ninh), người được xác định là đầu mối tiêu thụ xe trộm cắp từ Lợi.