Người mẹ ném con xuống giếng có dấu hiệu bị trầm cảm

Làm việc với Cơ quan điều tra, bà mẹ ném con trai 1 tuổi xuống giếng có nhiều biểu hiện bất thường và có dấu hiệu nghi bị trầm cảm sau sinh.

Chiều 3/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vẫn đang tạm giữ hình sự bà Nguyễn Thị Lê (SN 1983, trú tại phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi "Giết người".

"Đối với thông tin bà Nguyễn Thị Lê có nhiều biểu hiện bất thường, bị bệnh trầm cảm sau sinh hiện Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự thông tin.

Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục đấu tranh lấy lời khai đối với bà L. để làm rõ vụ việc.

Trước đó, ngày 31/10, bà Nguyễn Thị Lê đã ném con trai là cháu N.U.A.L. (1 tuổi) xuống giếng trước sân nhà khiến cháu bé này tử vong. Liên quan vụ việc, ông N.Đ.L. (SN 1953, cha ruột bà Lê) cho biết hàng ngày bà Lê cùng chồng buôn bán ve chai, cuộc sống tương đối khó khăn.

"Sau khi sinh con trai út là cháu N.U.A.L.), con gái tôi có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Vì vậy, gia đình đã đưa đi khám ở Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk và lấy thuốc về uống. Trong thời gian điều trị bệnh, bé N.U.A.L. được gia đình ông ngoại ở gần đó để chăm sóc. Sau một thời gian uống thuốc, bệnh tình con gái tôi cũng đỡ hơn. Gần đây, tôi cho cháu N.U.A.L. về ở hẳn với con gái để hai mẹ con gần gũi nhau cho tình cảm, không ngờ lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy", ông L. nói.

Cũng theo ông L., hôm xảy ra vụ việc, con gái ông không có biểu hiện gì bất thường, cũng không than vãn gì với người thân về hoàn cảnh cuộc sống.

Như Báo CAND đã thông tin, ngày 31/10, người thân không thấy bé N.U.A.L. đâu nên tổ chức tìm kiếm và báo tin đến cơ quan chức năng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xác định không có dấu hiệu bé N.U.A.L. bị bắt cóc hay tai nạn. Sau khi đấu tranh lấy lời khai, bà Lê thừa nhận đã ném bé N.U.A.L. xuống giếng trong khuôn viên sân nhà.

Tối 31/10, lực lượng Công an trục vớt thi thể bé N.U.A.L. để khám nghiệm, phục vụ điều tra. Tại Cơ quan Công an, bước đầu bà L. khai nhận do áp lực vì cuộc sống khó khăn, không có tiền nuôi con nên mới nghĩ quẩn gây ra vụ việc đau lòng.