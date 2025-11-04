Tòa tối cao tuyên y án 7 năm tù đối với chủ cơ sở nha khoa Ruby

Bị cáo khai chỉ một mình phạm tội và mong HĐXX sớm tuyên án để sớm chấp hành án. Đại diện Viện KSND Cấp cao đề nghị HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại, để làm rõ vai trò đồng phạm.

Ngày 3/11, TAND Tối cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, ngụ phường Định Công, TP Hà Nội), bác sĩ nha khoa, chủ cơ sở Phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng (175 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, ngày 10/7/2022, Thắng cùng bà Trần Thị Thái Hòa (SN 1967, ngụ Hà Tĩnh) và Trần Thị Thùy Dung (SN 1996, ngụ phường Trường Vinh, Nghệ An) ký HĐ góp vốn với Thắng hợp tác kinh doanh Phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng, với tỷ lệ: Thắng 40%, bà Hòa 30%, Dung 30%.

Nguyễn Văn Thắng.

Thắng nảy ý định chiếm đoạt tiền của cổ đông, nên thực hiện nâng khống giá trị các hợp đồng (HĐ) với các đối tác là Công ty TNHH TM và SX Vita Plus Mỹ (Hà Nội) trị giá 636 triệu thành 3,235 tỷ đồng ; với Công ty TNHH BMS Vina trị giá hơn 1,233 tỷ, nâng khống hơn 2 tỷ đồng .

Khi thuê nhà 175 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) để hoạt động phòng khám, Thắng chỉ đạo nhân viên làm thống kê 19 máy lạnh trị giá 180,31 triệu đồng.

Khi biết sự việc, bà Hòa tố cáo Thắng. Ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt giữ Thắng. Theo điều tra, từ tháng 7 đến tháng 12/2022, Thắng chiếm đoạt của bà Hòa qua các HĐ, thiết bị, máy móc là 852,34 triệu đồng.

Ngày 23/7/2025, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Thắng 7 năm tù.

Máy phay nha khoa giá 390 triệu đồng được Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo nâng khống lên thành 2,2 tỷ đồng .

Bà Hòa (bị hại) kháng cáo, đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung... Tại phiên xử phúc thẩm này, bà Hòa và luật sư bảo vệ cho bị hại đề nghị HĐXX xác định lại số tiền mình bị chiếm đoạt lớn hơn nhiều; làm rõ trách nhiệm, vai trò đồng phạm, giúp sức của một số người; làm rõ nhiều vấn đề chưa được sáng tỏ như số tiền, tài sản của bà Hòa còn lại; số tài sản của phòng khám Ruby Đà Nẵng; làm rõ số vốn góp của những cổ đông…

Đại diện Viện KSND Cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị HĐXX tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra lại để làm rõ vai trò đồng phạm, giúp sức của những người liên quan; nhiều mâu thuẫn trong lời khai của Thắng tại phiên tòa phúc thẩm này so với các biên bản hỏi cung ở giải đoạn điều tra (có sự tham gia của luật sư bào chữa cho bị cáo)...

Thắng thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận chỉ một mình phạm tội để lấy tiền tiêu xài, không bàn bạc với ai và mong HĐXX tuyên án để bị cáo được sớm chấp hành án.

HĐXX tuyên bác toàn bộ kháng cáo của bà Hòa, tuyên y án sơ thẩm, buộc bị cáo Nguyễn Văn Thắng 7 năm tù "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".