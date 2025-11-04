Giấu gần 2 bánh heroin trong khoang động cơ ôtô

Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Lào Cai) khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Trần Mạnh Tưởng (SN 1976, trú tại phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 16h ngày 23/10, tổ công tác phối hợp gồm các lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an phường Yên Bái phát hiện, bắt quả tang Trần Mạnh Tưởng khi đang điều khiển ôtô Honda CR-V biển kiểm soát 30F-299.48 vận chuyển ma túy đi tiêu thụ.

Đối tượng Trần Mạnh Tưởng cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Để qua mắt lực lượng chức năng, Tưởng chia ma túy thành 7 gói nhỏ, giấu kín trong khoang máy, dưới nắp capo của xe. Ngoài ra, tại sàn dưới hàng ghế sau, tổ công tác còn thu giữ thêm 0,1 gram ma túy tổng hợp dạng viên nén.

Kết quả cân xác định tổng khối lượng ma túy thu giữ là 675,97 gram, tương đương gần 2 bánh heroin.

Lực lượng công an lấy lời khai của đối tượng Trần Mạnh Tưởng. Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Ngày 31/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam đối tượng để phục vụ điều tra.

Hiện, vụ án được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.