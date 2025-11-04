Thay đổi nhân thân trốn truy nã gần 40 năm về tội giết người

Bực tức vì bị "đánh hội đồng", Trần Thanh Bình rút một thanh sắt ở tường rào tấn công người đánh mình khiến nạn nhân tử vong. Gần 40 năm, Bình thay đổi nhân thân, lập gia đình để trốn tránh cơ quan chức năng.

Thực hiện kế hoạch rà soát, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã của Công an thành phố Hà Nội, mới đây, Công an xã Hoài Đức đã bắt giữ thành công đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1967, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng (cũ), Hà Nội). Bình có lệnh truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng từ năm 1987 về tội giết người. Trước khi gây án, Bình có 2 tiền án về tội cướp giật và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Thanh Bình.

Trung tá Vũ Quang Nam, Trưởng Công an xã Hoài Đức, cho biết ngay sau khi nhận được kế hoạch và chỉ tiêu CATP giao về bắt, thanh loại các đối tượng truy nã, Công an xã Hoài Đức đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cần tập trung hoàn thành.

Qua công tác rà soát, tra cứu trên hệ thống dữ liệu đối tượng truy nã, Công an xã Hoài Đức phát hiện Trần Thanh Bình (SN 1964, quê quán tại Thanh Trì, Hà Nội) hiện trú tại buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk có nhiều thông tin, đặc điểm nghi vấn trùng khớp với đối tượng truy nã Trần Thanh Bình.

Từ thông tin đó, tổ công tác Công an xã Hoài Đức đã nhiều lần đến địa bàn xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk để xác minh. Qua đó, xác định tại buôn Ea Tuk, xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk có đối tượng Trần Thanh Bình đang sinh sống cùng vợ và 2 con.

Quyết định truy nã Trần Thanh Bình của Công an quận Hai Bà Trưng vào năm 1987.

Tuy nhiên, người đàn ông này sống khép kín, không giao du với hàng xóm, khu vực nơi gia đình sinh sống khá vắng vẻ, nên gần như không thu thập được thông tin về đối tượng.

Tổ công tác đã tiến hành thu thập đặc điểm đường vân của đối tượng khi làm căn cước công dân tại Công an xã Cư Pơng, phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH - CATP Hà Nội tiến hành so sánh, đối chiếu với đường vân tay của Trần Thanh Bình được lưu trữ trong tàng thư Căn cước công dân của CATP Hà Nội. Kết quả đối chiếu đường vân là trùng khớp, qua đó khẳng định người đàn ông đang cư trú tại Đắk Lắk chính là người có lệnh truy nã của Công an quận Hai Bà Trưng.

Ngày 6/10/2025, Tổ công tác của Công an xã Hoài Đức (Hà Nội) đã phối hợp với Công an xã Cư Pơng, tỉnh Đắc Lắk tiến hành xác minh, làm việc với đối tượng Trần Thanh Bình.

Biết không còn cơ hội chạy trốn, tại trụ sở Công an xã Cư Pơng, Trần Thanh Bình thừa nhận hành vi giết người vào những ngày cuối năm 1987.

Bình khai không nhớ mốc thời gian do sự việc xảy ra quá lâu, tại một quán nước ở gần nhà, Bình bị một người đàn ông tên Q cùng 2 người em ruột của ông này đánh gây thương tích.

Sau khi về nhà, Bình vẫn bức xúc về việc bị anh em ông Q đánh nên vào khoảng 20h cùng ngày, khi gặp ông Q trên đường gần nhà, Bình đã rút một thanh sắt ở tường rào tấn công đối phương. Thời điểm xảy ra vụ việc, do có nhiều người chạy ra xem, Bình bỏ chạy, rồi trốn vào khu vực tỉnh Đắc Lắk sinh sống.

Ông Q sau khi bị đánh đã được đưa đi cấp cứu nhưng 2 ngày sau tử vong. Ngày 24/11/1987, Công an quận Hai Bà Trưng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình về tội giết người. Do Bình bỏ trốn, ngày 25/11/1987, Công an quận Hai Bà Trưng đã ra Lệnh truy nã.

Biết mình bị cơ quan Công an truy nã, để tránh bị phát hiện, năm 2005, Trần Thanh Bình đã kết hôn với một người phụ nữ ở Đắk Lắk. Quá trình sinh sống tại đây, Bình đã "tự sửa" thông tin cá nhân - khai tăng thêm 3 tuổi so với tuổi thật và tự tạo cho mình một hoàn cảnh gia đình khác để trốn tránh pháp luật.