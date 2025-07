Bắt đối tượng lừa bán bán đất dự án Golden Hill Đà Nẵng

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ kẻ lừa đảo đất dự án, chiếm đoạt hơn 2,3 tỷ đồng qua hợp đồng chuyển nhượng trái phép.

Ngày 26/7, Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1978, trú phường Hải Vân, TP Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an thực hiện lệnh bắt đối với Nguyễn Hoàng Nguyên.

Kết quả điều tra xác định, năm 2011, Nguyên đã ký hợp đồng giữ chỗ quyền sử dụng đất 2 lô đất thuộc Dự án Golden Hill (quận Liên Chiểu cũ, TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, sau khi ký kết hợp đồng, Nguyên không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo thỏa thuận, dẫn đến việc chủ đầu tư dự án này đã đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Trong các điều khoản hợp đồng đã nêu rõ việc ông Nguyên không được phép tự ý chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp các quyền sử dụng đất này nếu không có sự đồng ý chủ đầu tư.

Tuy nhiên, đến năm 2021, Nguyễn Hoàng Nguyên vẫn làm hợp đồng chuyển nhượng 2 lô đất nói trên cho ông N.H.P. (trú tại TP Đà Nẵng), qua đó chiếm đoạt số tiền 2,37 tỷ đồng . Cho đến nay, Nguyên không hoàn trả khoản tiền trên cho ông P.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra.