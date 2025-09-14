Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Bắt đối tượng nhiều lần xâm hại bạn gái 12 tuổi

  • Chủ nhật, 14/9/2025 22:37 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Cơ quan điều tra đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Lê Mạnh Quỳnh (23 tuổi ở Đồng Nai) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

xam hai anh 1

Đối tượng Quỳnh (áo xanh) tại hiện trường

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 7/2025, Quỳnh và bé V.L.N.T. (sinh ngày 12/9/2013, ngụ xã Bình An, tỉnh Đồng Nai) quen biết qua mạng xã hội và có quan hệ tình cảm.

Ngày 5/7, Quỳnh rủ bé T. đi đến lô cao su gần khu tái định cư Long Đức, xã Bình An tâm sự. Tại đây, đối tượng này đã thực hiện hành vi giao cấu với bé gái.

Đến ngày 6/7, do mâu thuẫn với gia đình nên bé T. nhắn tin bảo Quỳnh đến đón mình. Rạng sáng 7/7, Quỳnh đến xã Bình An chở bé T. về phòng trọ của mình và đã thực hiện hành vi giao cấu với bé T. 2 lần.

Phát hiện sự việc, gia đình bé T. đã làm đơn tố cáo đối tượng này đến Cơ quan Công an. Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an xã Bình An tiến hành xác minh và bắt giữ Quỳnh.

Làm việc với cơ quan công an, Quỳnh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Mạnh Thắng/Tiền Phong

