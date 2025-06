Bắt giam gã đàn ông dùng dao sát hại 3 người nhà vợ cũ

Bắt nghi phạm giết người đang tìm cách trốn sang Campuchia

Sau 10 giờ xảy ra vụ án mạng tại khu vực chợ An Hảo (thị xã Tịnh Biên, An Giang), Công an phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang bắt được nghi phạm, khi đối tượng đang tìm cách trốn sang Campuchia.