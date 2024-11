Bắt giữ 34 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng

Công an huyện Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) bắt giữ nhóm thanh, thiếu niên gồm 34 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Diễn Châu xuất hiện một số nhóm đối tượng thanh, thiếu niên hư hỏng tụ tập, điều khiển môtô chở quá số người quy định, tháo biển số, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, hò hét, ném vỏ chai bia, ném đá xuống đường..., gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và mất ANTT trên địa bàn.

9 đối tượng bị tạm giữ hình sự.

Bám sát sự chỉ đạo của Công an tỉnh Nghệ An về công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là thời điểm trước, trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, Công an huyện Diễn Châu đã tiến hành rà soát, xác minh, lên danh sách các đối tượng để đấu tranh, bắt giữ.

Từ ngày 18 đến 25/11/2024, Công an huyện Diễn Châu đã huy động lực lượng đồng loạt bắt giữ 34 đối tượng về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Các đối tượng có độ tuổi 15-20; thường trú trên địa bàn. Trong nhóm đối tượng nói trên, Võ Anh Hải (SN 2006, trú tại xã Diễn Liên, huyện Diễn Châu) đã có một tiền án về tội "Gây rối trật tự công cộng". Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ số tang vật gồm: 8 xe máy, 8 dao, kiếm, một gậy sắt....

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diễn Châu đang tạm giữ hình sự 9 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.