Bắt giữ 4 nghi phạm chém cán bộ Công an trọng thương

Ngày 18/8, liên quan vụ việc cán bộ Công an bị chém trọng thương khi đang làm nhiệm vụ tại Trung tâm cai nghiện Gia Minh (phường Bạch Đằng), Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng bắt giữ 4 đối tượng.

Trước đó, vào sáng 17/8, có 4 đối tượng đi xe taxi đem theo băng rôn khẩu hiệu đến cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh, thuộc địa bàn phường Bạch Đằng, có hành vi gây rối trật tự công cộng và phát trực tiếp lên mạng xã hội.

Lúc này, đồng chí Thiếu tá Phạm Văn Thắng (SN 1978, cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu thuộc Phòng CSCĐ Công an TP Hải Phòng) đã tiếp cận các đối tượng yêu cầu dừng các hành vi vi phạm và rời khỏi khu vực cổng Trung tâm.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Tuy nhiên, những đối tượng này đã chống đối và bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến đồng chí Thắng bị trọng thương, đặc biệt là vết chém làm đứt lìa tận gốc ngón cái bàn tay phải.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng, tổ chức truy bắt các đối tượng liên quan.

Ngoài đối tượng Phạm Văn Trường (SN 1993, trú xã Việt Khê, TP Hải Phòng) bị bắt ngay sau khi vụ việc xảy ra, đến sáng 18/8, lực lượng Công an TP đã bắt giữ 3 đối tượng còn lại.

Cụ thể gồm: Vũ Hữu Cương (SN 1995), Đỗ Thành Đạt (SN 2004) cùng trú tại xã Việt Khê và Trần Ngọc Tân (SN 2004), trú phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.