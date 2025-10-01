Bắt giữ hung thủ giết người sau 30 phút gây án

Sau khi gây án, hung thủ đi mua thuốc lá, vừa quay lại hiện trường thì bị Công an bắt giữ.

Sáng 1/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm việc với Nguyễn Văn Tý, đối tượng gây ra cái chết của một người đàn ông vào tối 30/9 tại phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 30/9 tại khu vực ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Hội, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Nạn nhân là anh N.T.M. (SN 1987, ngụ phường Bình Thuận).

Đối tượng Nguyễn Văn Tý bị bắt giữ sau khi gây án.

Từ tin báo của người dân, nghi phạm đã bị Công an bắt giữ cùng hung khí đưa về trụ sở để làm việc. Tại Cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tý (SN 2002, ngụ phường Bình Thuận). Bước đầu, Tý khai nhận trong lúc ngồi chờ bạn đã xảy ra mâu thuẫn với anh M.

Khi bị anh M. đánh, Tý đã rút hung khí giấu sẵn trong người, đâm một nhát vào ngực nạn nhân rồi bỏ đi mua thuốc hút gần đó, khi đối tượng quay lại hiện trường thì bị Công an bắt giữ.