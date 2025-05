Bắt giữ kẻ chuyên rình mò phụ nữ để cướp tài sản và hiếp dâm

Nguyễn Văn Đức chọn những con đường vắng người để chờ phụ nữ đi qua rồi khống chế cướp tài sản và hiếp dâm các nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Đức (SN 1995, quê Thanh Hoá) để điều tra làm rõ hành vi “Cướp tài sản” và “Hiếp dâm”.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Nguyễn Văn Đức là đối tượng đã có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, hắn mới ra tù tháng 1/2025. Sau khi về nhà, Đức làm nghề tài xế lái xe tải trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đối tượng Nguyễn Văn Đức tại hiện trường gây án.

Từ tháng 1/2025, Đức điều khiển xe máy đi từ nhà trọ ở phường Bình Chuẩn (TP Thuận An) đến địa bàn huyện Phú Giáo và huyện Bắc Tân Uyên để cướp tài sản của các phụ nữ đi một mình vào ban đêm tại các đoạn đường vắng người trong các lô cao su.

Đặc biệt, trong các ngày 15/4 và 20/4, sau khi cướp tài sản, đối tượng Đức còn dùng dao khống chế để thực hiện hành vi hiếp dâm các bị hại.

Qua đấu tranh, đối tượng Đức khai nhận đã thực hiện 7 vụ (trong đó 3 vụ Cướp tài sản và Hiếp dâm, 4 vụ Cướp tài sản).

Đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết, do thời gian đối tượng gây án vào ban đêm, ở các đoạn đường vắng nên gây nhiều khó khăn trong quá trình truy xét đối tượng. Tuy nhiên với quyết tâm phòng chống tội phạm, lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tiến hành truy xét và bắt giữ được đối tượng Đức.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.