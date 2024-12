Bắt giữ tên trộm đột nhập quán ăn lấy hơn nửa tỷ đồng

Công an TP Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) bắt giữ đối tượng gây ra vụ trộm cắp hơn nửa tỷ đồng tại một quán ăn trên địa bàn, di lý về Công an tỉnh để điều tra, xử lý.

Trước đó, Cơ quan Công an nhận được tin báo của anh B.V.L (SN 1967), chủ nhà hàng trên địa bàn phường Long Hương (TP Bà Rịa), bị kẻ trộm đột nhập vào phòng nghỉ, lấy cắp tài sản có giá trị khoảng 650 triệu đồng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 21/12, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Bà Rịa đã khoanh vùng, xác định đối tượng trộm cắp tại khu vực xử lý rác thải thuộc xã Tóc Tiên và xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đối tượng Nguyễn Văn Lợi và tang vật.

Qua công tác sàng lọc, đến ngày 25/12, Công an đã xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Văn Lợi (SN 1994, trú tại xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). Tuy nhiên, sau khi gây án, ngày 17/12, Lợi mang theo tài sản trộm cắp được rời khỏi địa bàn thị xã Phú Mỹ, đi đến các tỉnh thành khác để che giấu và lẩn trốn.

Nguyễn Văn Lợi tại cơ quan điều tra.

Với quyết tâm xử lý đối tượng phạm tội, Công an TP Bà Rịa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cử một Tổ công tác truy bắt đối tượng. Đến ngày 26/12, Tổ công tác phối hợp với Công an xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, giám sát khu vực cư trú của đối tượng Nguyễn Văn Lợi, đồng thời vận động gia đình giao nộp lại số tiền đối tượng phạm tội. Sáng 27/12, Nguyễn Văn Lợi đến trình diện tổ công tác và giao nộp số tiền trộm cắp tài sản.

Di lý Nguyễn Văn Lợi về Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để điều tra, xử lý.

Tại Cơ quan Công an, Lợi thừa nhận bản thân sử dụng ma túy, vay tiền qua các app cho vay trên mạng để ăn chơi, không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi lên phương án và chọn nhà hàng của anh B.V.L để trộm cắp. Lợi nhiều lần nghiên cứu các tuyến đường, lối ra vào nhà hàng, chuẩn bị phương tiện gây án một cách cẩn thận và bài bản nhằm xóa dấu vết, che giấu và cắt đuôi truy xét nhằm gây khó khăn cho việc truy bắt của Cơ quan Công an.

Tổ công tác đã thu hồi hầu hết số tiền đối tượng trộm cắp được.