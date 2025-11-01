Bắt hai đối tượng cướp giật làm cặp vợ chồng ngã xe trọng thương

Khi vợ bị giật túi xách bất ngờ, anh P lạc tay lái làm xe loạng choạng, đâm xuống lề đường và va chạm vào cột tiêu khiến hai vợ chồng anh bị thương.

Hai đối tượng cướp giật Trương Vũ Khánh và Lê Quốc Trung Kiên tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN.

Ngày 31/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã phối hợp bắt giữ Trương Vũ Khánh (sinh năm 2004) và Lê Quốc Trung Kiên (sinh năm 2005), cùng trú tại tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Hai đối tượng bị cáo buộc đã thực hiện hành vi manh động, cướp giật tài sản lúc nửa đêm khiến một cặp vợ chồng ngã xe, bị chấn thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào lúc 0h55 ngày 28/10, anh P (trú tỉnh Cà Mau) điều khiển môtô chở vợ là chị T đi từ hướng phường Ngã Bảy đến xã Tân Phước Hưng (thành phố Cần Thơ).

Khi đến đoạn đường thuộc ấp Mỹ Phú, xã Tân Phước Hưng, hai đối tượng Khánh và Kiên đi trên một xe môtô bất ngờ từ phía sau vượt lên, áp sát xe anh P. Đối tượng ngồi sau nhanh chóng giật lấy túi xách của chị T.

Khi vợ bị giật túi xách bất ngờ, anh P lạc tay lái làm xe loạng choạng, đâm xuống lề đường và va chạm vào cột tiêu khiến hai vợ chồng anh bị thương.

Lợi dụng đêm khuya, các đối tượng nhanh chóng điều khiển môtô tẩu thoát. Một lúc sau, người dân địa phương phát hiện vụ việc đã đưa cả hai nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ nơi hai nạn nhân được đưa vào cấp cứu, anh P bị thương nặng với tình trạng vỡ lách, gãy xương sườn, đa chấn thương. Chị T bị chấn thương cột sống và gãy xương sườn.

Làm việc với lực lượng chức năng, chị T trình báo trong túi xách bị giật có 5 triệu đồng tiền mặt, 1 sợi dây chuyền vàng 18K (3,5 chỉ), 1 lắc vàng 18K (3,5 chỉ), 2 nhẫn vàng 18K (lần lượt 1,5 chỉ và 0,5 chỉ), cùng nhiều giấy tờ tùy thân, giấy đăng ký xe và thẻ ngân hàng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Công an xã Tân Phước Hưng áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành điều tra, truy bắt hai nghi can.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.