Nữ đại gia thủy sản bật khóc nói lời sau cùng

Bà Âu Ngọc Vững bật khóc tại phiên tòa khi nói lời sau cùng, cho rằng mình chỉ dọn dẹp và cắm mốc bảo vệ ranh đất phần đất của ông cha mình để lại, không hủy hoại tài sản của ai.

Ngày 31/10, TAND khu vực I - tỉnh Cà Mau mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bà Âu Ngọc Vững (57 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau), bị cáo buộc hủy hoại tài sản người khác. Bà Vững được biết đến là "đại gia" thủy sản có tiếng ở tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu cũ.

Bị cáo Âu Ngọc Vững tại phiên toà ngày 31/10.

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2021, bà Vững đến phần đất tranh chấp với ông H.Q.C. ở phường 6, TP. Cà Mau cũ, và chỉ đạo người cháu và một số thanh niên chặt 3 cây dừa, 2 cây sao, đập gãy 2 trụ đá, 1 vách tường và 1 lối đi. Số tài sản trên được xác định của ông C. đang quản lý sử dụng.

Ngày 21/4/2021, bị cáo Vững tiếp tục chỉ đạo tài xế điều khiển xe cuốc san lập mặt bằng lối đi đập phá trước đó để cắm trụ bê tông.

Ngành chức năng xác định, tổng giá trị tài sản bị thiệt hại kể trên hơn 35 triệu đồng.

Vụ án từng được đưa ra xét xử hai lần năm 2024 và đều trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ giá trị tài sản thiệt hại.

Ở lần xét xử này, bị cáo Vững tiếp tục không thừa nhận hành vi phạm tội. Bà cho rằng mình chỉ nhờ người chặt 2 cây dừa "thuộc đất ông bà để lại", với mục đích phát quang, dọn dẹp và cắm mốc bảo vệ đất, không có ý định phá hoại tài sản của người khác.

Tại phiên toà, luật sư bào chữa phía bị cáo và đại diện Viện VKS khu vực 1 đã tranh luận khá lâu. Nội dung xung quanh việc có hay không vi phạm quy trình thủ tục tố tụng, cũng như việc định giá tài sản; ai là người cưa cây dừa thứ 3 và 2 cây sao, giá trị các cây bị chặt...

Đại diện Viện KSND khẳng định có đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, đề nghị tuyên phạt bị cáo Vững từ 1 - 2 năm cải tạo không giam giữ.

Trong lời trình bày cuối cùng trước tòa, bị cáo Vững vẫn cho rằng mình vô tội. “Bản thân tôi là người kinh doanh, đang quản lý 4 công ty và đóng góp cho an sinh xã hội và tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Tôi mong HĐXX xử tôi vô tội để bản thân được trở lại sản xuất kinh doanh”, bị cáo Vững nói trong nước mắt.

Dự kiến HĐXX tuyên án vào chiều 3/11.