Bắt khẩn cấp cặp vợ chồng cầm đầu đường dây buôn nước hoa giả

Công an TP.HCM mới đây triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng với số lượng đặc biệt lớn, do một cặp vợ chồng cầm đầu.

Theo Công an TP.HCM, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo chỉ đạo của Bộ Công an, ngày 18/6, các đơn vị nghiệp vụ đã phát hiện, triệt phá băng nhóm buôn bán nước hoa giả mang nhãn hiệu Chanel, Bvlgari, YSL… do Lư Hưng Phát (30 tuổi) và Trần Thị Bích Liên (29 tuổi, cùng ngụ quận Bình Tân) cầm đầu.

Lư Hưng Phát và đồng phạm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Điều tra ban đầu xác định, toàn bộ số hàng giả được vợ chồng này mua từ một đầu nậu chuyên nhập lậu nước hoa từ Trung Quốc về Việt Nam. Sau đó, chúng thuê nhiều địa điểm tại TP.HCM làm nơi cất giấu và phân phối hàng hóa.

Để vận hành đường dây, Phát và Liên thuê 5 người thực hiện công đoạn phân loại, đóng gói nước hoa giả, dán mác thương hiệu nổi tiếng rồi tiêu thụ thông qua các hội nhóm, nền tảng mạng xã hội và dịch vụ giao hàng nhanh. Khách hàng trải rộng khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Công an TP.HCM huy động nhiều tổ công tác đồng loạt khám xét 3 địa điểm gồm nơi đăng ký kinh doanh, cơ sở đóng gói và kho cất giữ hàng hóa. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10.000 chai nước hoa giả, tổng trị giá (nếu là hàng thật) ước tính trên 10 tỷ đồng .

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Lư Hưng Phát, Trần Thị Bích Liên cùng 5 người liên quan để điều tra hành vi buôn bán hàng giả, buôn lậu, trốn thuế và các vi phạm khác theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM khẳng định, kết quả triệt phá đường dây nước hoa giả này là minh chứng cho quyết tâm tấn công, xử lý triệt để các loại tội phạm về buôn lậu, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.