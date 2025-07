Bắt nghi can sát hại tài xế xe ôm, cướp tài sản ở Đồng Nai

Đối tượng có lệnh truy nã quốc tế bị bắt tại đặc khu Phú Quốc

Ngày 11/7, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc (An Giang) bắt giữ một đối tượng người Trung Quốc đang bị truy nã quốc tế.