Bắt nghi phạm ném 'bom xăng' vào 3 ngân hàng ở Phú Yên

Ngày 3/10, một lãnh đạo Công an thị xã Sông Cầu cho biết đã bắt được nam thanh niên nghi ném “bom xăng” vào 3 ngân hàng trên địa bàn thị xã này. Được biết, nam thanh niên ở khu phố Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu.

Theo camera ghi lại, khoảng 5h10 cùng ngày, người đàn ông đi xe máy, mặc quần cộc, áo trắng ngắn tay, đội mũ lưỡi trai đen đến trước cửa một ngân hàng tại phường Xuân Phú, thị xã Sông Cầu. Sau đó, người này lấy chai nhựa (bên trong nghi là xăng, dầu) châm lửa ném vào trụ sở ngân hàng và phóng xe máy nhanh chóng rời đi.

Khi phát hiện vụ việc, bảo vệ ngân hàng và một số người xung quanh tiến hành dập lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng hư hỏng nhẹ trụ ATM.

Ngoài ra, cơ quan chức năng thị xã Sông Cầu phát hiện tại trụ sở của 2 ngân hàng khác trên địa bàn cũng bị nghi ném “bom xăng” gây hư hỏng một số tài sản.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an thị xã Sông Cầu đã nhanh chóng bắt được người đàn ông này. Hiện vụ việc được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

