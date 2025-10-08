Bắt nguyên phó chủ tịch phường ở Huế cùng thuộc cấp do nhận hối lộ

Dương Đăng Khoa, nguyên Phó chủ tịch phường Phú Hội, quận Thuận Hóa (cũ) cùng thuộc cấp bị khởi tố, bắt giam vì hành vi "Nhận hối lộ".

Công an phường Thuận Hóa (TP Huế) cho biết Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Dương Đăng Khoa, Phó giám đốc trung tâm dịch vụ công thuộc UBND phường Thuận Hóa (nguyên phó chủ tịch UBND phường Phú Hội, quận Thuận Hóa cũ) về tội "Nhận hối lộ" (xảy ra tại UBND phường Phú Hội cũ) quy định tại Điều 354 Bộ Luật hình sự.

Cùng bị khởi tố, bắt giam về tội "Nhận hối lộ" với Dương Đăng Khoa còn có Hoàng Văn Thắng, Chuyên viên phòng kinh tế hạ tầng đô thị UBND phường Thuận Hóa (nguyên là cán bộ UBND phường Phú Hội, quận Thuận Hóa cũ).

Cán bộ Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tuyên đọc quyết định khởi tố và lệnh bắt với Dương Đăng Khoa. Ảnh: CACC.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, tại TP Huế cũng xảy ra việc bà Thái Thị Hồng Vân - Thẩm phán, Phó Chánh Tòa dân sự (TAND TP Huế) bị Cơ quan Điều tra Viện KSND Tối cao khởi tố để điều tra tội "Nhận hối lộ". Thông tin này cũng được lãnh đạo TAND TP Huế xác nhận với báo chí.

Ngày 21/8, Tòa án nhân dân TP Huế tổ chức phiên tòa xét xử 7 bị cáo trong vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm Nguyễn Lê Đức (32 tuổi), Võ Huyền Linh Phương (30 tuổi), Le Vui Thi (49 tuổi, quốc tịch Australia, tên gọi khác Lê Thị Vui), Lê Văn Cu (47 tuổi), Lê Thị Kim Hiền (39 tuổi), Nguyễn Phan Mỹ Huyền (29 tuổi) và Huỳnh Tạo, tất cả cùng trú tại TP Huế.

Bị can Hoàng Văn Thắng tại thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: CACC.

Cuối năm 2024, nhóm bị cáo nói trên bị Đội cảnh sát hình sự Công an TP Huế (cũ) phối hợp Công an phường An Đông phát hiện, làm rõ hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề qua ứng dụng Zalo, với số tiền giao dịch nhiều tỷ đồng.

Qua xem xét tính chất vụ án, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP Huế tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Lê Đức 2 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng, Lê Thị Kim Hiền 1 năm 3 tháng tù, Nguyễn Phan Mỹ Huyền 1 năm tù, Võ Huyền Linh Phương 70 triệu đồng cùng về tội "tổ chức đánh bạc".

Các bị cáo Le Vui Thi bị xử phạt 100 triệu đồng, Lê Văn Cu 20 triệu đồng, Huỳnh Tạo 25 triệu đồng về tội "đánh bạc"

Thời điểm xét xử vụ án này, bà Thái Thị Hồng Vân được phân công làm thẩm phán, chủ tọa phiên tòa. Bà Vân bị xác định đã nhận hối lộ trong vụ án này và bị phát giác.