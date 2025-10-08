Truy bắt nhiều tội phạm truy nã qua tuyến biên giới Tây Ninh

Các đối tượng phạm tội ở nhiều tỉnh, thành khác thường chọn Tây Ninh là nơi trú ngụ hoặc chọn làm "trạm dừng chân" có thể vượt đường "tiểu ngạch" trốn truy nã sang Campuchia.

Các đối tượng thường thay đổi danh tính, thậm chí đặc điểm nhận dạng bên ngoài nhằm tránh sự phát hiện, truy bắt của cơ quan chức năng.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công an tỉnh Tây Ninh đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai có hiệu quả nhiều biện pháp truy bắt và vận động đối tượng truy nã đầu thú gắn với làm tốt các biện pháp hạn chế đối tượng truy nã phát sinh. Công an tỉnh Tây Ninh đã tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy bắt, vận động đầu thú 44 đối tượng.

Ngày 3/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh hoàn tất hồ sơ di lý đối tượng truy nã đặc biệt Kim Quang về tỉnh Tây Ninh để phục vụ công tác điều tra. Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp với Công an phường Tân Khánh (TP.HCM) bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt Kim Quang (SN 2000, ngụ xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng; nay là xã Vĩnh Hải, TP Cần Thơ) sau 6 năm lẩn trốn.

Các đối tượng trốn truy nã bị bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 12/6/2018, do có mâu thuẫn từ trước, Quang cùng nhóm bạn của mình mang theo hung khí đánh anh N.T.P (SN 2001), ngụ tỉnh Đồng Tháp (cũ), gây thương tích 51%. Sau khi gây án cùng đồng bọn, Quang đã bỏ trốn.

Ngày 18/10/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (cũ) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Kim Quang về tội danh cố ý gây thương tích. Qua nhiều tháng kiên trì theo dõi, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện Kim Quang đang lẩn trốn tại phường Tân Khánh, TP.HCM và không có ý định đầu thú nên nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 15/9, Công an xã Đông Thành, tỉnh Tây Ninh cùng lực lượng ANTT cơ sở xã phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua làm việc, đối tượng khai tên Nguyễn Thị Hồng Thắm (SN 1983, ngụ ấp Mỹ Phát, xã Đông Thành). Qua xác minh, Thắm là đối tượng đang bị truy nã theo Quyết định ngày 29/4/2025 của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về hành vi buôn bán hàng cấm.

Việc phát hiện, truy tìm, vận động ra đầu thú, bắt giữ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Ngoài ra, việc để các đối tượng phạm tội lẩn trốn, sinh sống bất hợp pháp ngoài xã hội, hoặc bỏ trốn ra nước ngoài... gây tiềm ẩn nhiều nguy cơ như tiếp tục phạm tội, ảnh hưởng đến ANTT.

Đơn cử, vào đầu tháng 8/2025, Công an phường Gò Dầu đã khống chế, bắt giữ Huỳnh Thanh Dũng (ngụ tỉnh Bình Thuận cũ). Đối tượng sau khi trốn khỏi địa phương đã tới Tây Ninh. Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, lúc đầu đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Sáng (SN 1996, ngụ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu).

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã xác định đối tượng là Huỳnh Thanh Dũng, tên thường gọi là Lai Anh (SN 1989, ngụ thôn Hải Xuân, xã Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận; nay thuộc xã Hải Ninh, tỉnh Lâm Đồng).

Huỳnh Thanh Dũng là đối tượng truy nã đặc biệt theo Quyết định truy nã số 08/QĐTN-CQĐT, ngày 4/5/2023 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ngay sau đó, đối tượng đã bàn giao cho Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Để công tác truy bắt, vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú đạt hiệu quả, bên cạnh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh, Công an tỉnh Tây Ninh đã tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền pháp luật, phổ biến các phương thức, thủ đoạn lẩn trốn, đặc điểm nhận dạng của tội phạm truy nã để người dân tham gia đấu tranh, tố giác, cung cấp nhiều tin có giá trị liên quan đến tội phạm, trong đó có đối tượng truy nã, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giúp lực lượng Công an kịp thời phát hiện, bắt giữ, vận động đối tượng truy nã đang lẩn trốn ra đầu thú.