Mâu thuẫn lúc nhậu, tài xế lái xe 7 chỗ lao thẳng vào quán

Mâu thuẫn trong lúc nhậu, nam thanh niên đã lái ôtô lao thẳng vào quán nhậu ở Gia Lai, khiến một phụ nữ tử vong.

Sáng 8/10, ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương (Gia Lai), cho biết tài xế ôtô màu trắng lao vào quán nhậu trên địa bàn đêm 7/10 khiến người phụ nữ tử vong đã đến cơ quan công an đầu thú.

"Nguyên nhân ban đầu là do nhóm 2 thanh niên nhậu say xỉn, xảy ra mâu thuẫn và rượt đuổi đánh nhau. Sau đó một người trong nhóm đã lái ôtô lao tông bạn nhậu", ông Đinh Công Hoàng, Chủ tịch UBND xã Bình Dương, thông tin.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 người đàn ông, nhưng khiến một người không liên quan tử vong. Qua test nhanh, người đàn ông lái ôtô lao vào quán nhậu âm tính với ma túy, không có biểu hiện ngáo đá.

Hiện trường lúc ôtô lao vào quán nhậu. Ảnh: Cắt từ clip.

Trước đó, khoảng 21h40, mạng xã hội chia sẻ clip một chiếc ôtô con màu trắng chạy ngang qua trước quán có tên Xóm Nhậu, thuộc xã Bình Dương. Khi vừa qua quán nhậu ven đường, xe dừng một lát, sau đó lùi lại chừng 3-4 m, leo lên dải phân cách, rồi lao vào quán.

Lúc này, trong quán nhậu vắng khách, ôtô tông trực diện một người phụ nữ ngồi trong quán (mẹ của chủ quán) khiến người này bị húc văng ra xa. Sau khi thực hiện cú tông, ôtô lùi lại chừng 4 m, một người đàn ông đội nón, mặc quần cộc, áo thun bước xuống, tiến về phía nạn nhân bị tông trúng.

Cú tông cũng khiến xe máy, bàn ghế, đồ đạc của quán nhậu hư hỏng nặng sau va chạm.

Hiện lực lượng chức năng điều tra sự việc.