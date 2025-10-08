Khởi tố kẻ xúi giục người phụ nữ livestream xuyên tạc dự án 4.500 tỷ

Tòng hướng dẫn, xúi giục Võ Thị Phụng phát trực tiếp 6 video trên Facebook ghi lại cảnh hò hét, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương nhằm cản trở việc triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ.

Ngày 8/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tòng (SN 1969, trú thôn Xuân Bình, xã Phù Mỹ Đông) về hành vi "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Đối tượng Nguyễn Văn Tòng tại cơ quan công an.

Bước đầu, cơ quan công an xác định Tòng đã cung cấp thông tin sai lệch về dự án, đồng thời hướng dẫn, xúi giục Võ Thị Phụng (SN 1979, trú xã Phù Mỹ Đông) tập luyện livestream trên mạng xã hội facebook.

Sau đó, Phụng thực hiện hành vi phát trực tiếp 6 video clip trên mạng xã hội ghi lại cảnh hò hét, kích động, tung tin sai sự thật, vu khống doanh nghiệp, chính quyền địa phương, kích động tụ tập đông người nhằm cản trở việc triển khai Dự án Khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 (thuộc xã Phù Mỹ Đông).

Khu Công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 có diện tích hơn 436 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.500 tỷ đồng . Đây là dự án hạ tầng công nghiệp trọng điểm, mang ý nghĩa chiến lược lâu dài cho sự phát triển của tỉnh và cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Khu Công nghiệp Phù Mỹ là trung tâm logistics hiện đại, ứng dụng công nghệ số và AI, thu hút FDI chất lượng cao, động lực phát triển vùng.