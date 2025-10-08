Truy xét đối tượng cướp giật điện thoại tại ngã tư Quán Sứ - Hàng Bông

Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Anh (SN 1977, trú tại phường Hoàn Kiếm) về hành vi cướp giật tài sản.

Ngày 28/9, Công an phường Hoàn Kiếm nhận được đơn trình báo của chị T.T.A. (SN 1999, trú tại ngõ 165, Dương Quảng Hàm, phường Nghĩa Đô, Hà Nội) về việc bị cướp giật chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 màu tím tại ngã tư Quán Sứ - Hàng Bông (phường Hoàn Kiếm) vào khoảng 23h15 đêm 25/9.

Sau khi tiếp nhận trình báo, Ban chỉ huy Công an phường Hoàn Kiếm giao Tổ Phòng chống tội phạm nhanh chóng xác minh, làm rõ. Tài liệu thu thập được cho thấy, đối tượng khi gây án đi một mình, đeo khẩu trang kín mít, lại thực hiện hành vi phạm tội vào thời điểm đêm khuya, vắng người qua lại. Ngoài ra, nạn nhân sau khi bị cướp giật 3 ngày sau mới đến trình báo...

Đối tượng Nguyễn Ngọc Anh và chiếc điện thoại cướp giật được.

Với tinh thần trách nhiệm cùng biện pháp nghiệp vụ sắc bén, ngay trong ngày 28/9, lực lượng Công an đã xác định được chiếc điện thoại của nạn nhân tại một cửa hàng mua bán điện thoại cũ trên phố Thái Hà, đồng thời xác định được danh tính đối tượng nghi vấn là Nguyễn Ngọc Anh.

Khoảng 21h30 ngày 28/9, quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Anh điều khiển xe máy BKS: 60B5-792.27 trên phố Hàng Khoai, phường Hoàn Kiếm đã dừng xe, mời về trụ sở để làm rõ.

Trước những chứng cứ thu được, Công an phường Hoàn Kiếm đấu tranh và Nguyễn Ngọc Anh khai nhận là thủ phạm cướp giật điện thoại của chị A. Cơ quan Công an đã thu hồi chiếc điện thoại để trao trả bị hại, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng trước pháp luật.