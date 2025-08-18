Bắt nhanh đối tượng dùng dao truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Ngày 18/8, thông tin từ Công an phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng) cho biết đơn vị bắt giữ đối tượng Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng), nghi phạm dùng dao chém liên tiếp 3 người dân trên địa bàn.

Trước đó, vào sáng 17/8, Công an phường Hồng Bàng tiếp nhận tin báo, có 1 đối tượng xông vào nhà, dùng dao truy sát liền lúc 3 người tại nhà số 15 lô 35 Đoàn Kết (phường Hồng Bàng).

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã tiếp cận hiện trường, vào cuộc xác minh và nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây án là Đỗ Anh Tú (SN 1996, trú phường Gia Viên, TP Hải Phòng).

Đối tượng Đỗ Anh Tú (khoanh đỏ) xông vào nhà chém các nạn nhân (ảnh trích xuất camera).

3 nạn nhân trong vụ việc gồm: anh H.Đ.H (SN 1999, trú tỉnh Phú Thọ), anh N.A.V (SN 1996, trú phường An Biên) và chị V.T.K.A (SN 1995, trú xã Vĩnh Bảo) cùng TP Hải Phòng. Cả 3 nạn nhân hiện được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương.

Tại cơ quan Công an, Tú khai 3 nạn nhân cùng là đồng nghiệp cũ của mình. Do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, sáng 17/8, Tú một mình đi xe máy, đem theo dao và xông vào chém các nạn nhân khi những người này đang ngồi làm việc trong nhà.

Hiện Công an phường Hồng Bàng tạm giữ đối tượng Đỗ Anh Tú để điều tra, làm rõ vụ việc xử lý theo quy định.