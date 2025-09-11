Bắt nhóm côn đồ chạy xe không biển số đuổi đánh người, chiếm đoạt tiền

Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố, tạm giữ hình sự nhóm thanh, thiếu niên có liên quan đến việc đuổi đánh nhau, chiếm đoạt tiền và gây rối trật tự công cộng.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", "Cướp tài sản", tạm giữ hình sự nhiều thanh, thiếu niên có liên quan.

Trước đó, ngày 9/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận tin báo, khoảng 1h ngày 6/9, một người dân ở phường Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) bị nhóm thanh, thiếu niên đi xe máy không biển kiểm soát đuổi đánh và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng.

Tiếp đó, ngày 7/9, chị C.T.N, trú tại tổ dân phố Tài Lộc (phường Sầm Sơn) đến Công an phường Sầm Sơn trình báo, khoảng 2h10, ngày 7/9 có 2 nhóm thanh, thiếu niên đuổi đánh nhau trước nhà chị, gây náo loạn khu phố và làm vỡ cửa kính cường lực của gia đình.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an phường Sầm Sơn vào cuộc điều tra và xác định, cả 2 vụ việc trên đều do một nhóm thanh, thiếu niên gây ra.

Nhóm thanh, thiếu niên côn đồ được triệu tập đến cơ quan Công an để lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra. Ảnh: Công an Thanh Hóa.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định được danh tính và triệu tập 18 thanh, thiếu niên có liên quan đến cơ quan Công an để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu nhóm thanh, thiếu niên khai, khoảng 1h ngày 6/9 nhóm gồm Hoàng Văn Q. (SN 2009, trú phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Tuấn D. (SN 2008); Hà Ngọc N. (SN 2009); Nguyễn Văn Đ. (SN 2007); Ngô Tất T. (SN 2009); Nguyễn Hoàng M.Đ. (SN 2010); Lê Hồ M.A (SN 2007) cùng trú phường Hạc Thành (Thanh Hóa); Nguyễn Văn Đ. (SN 2009, trú phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn T.L. (SN 2009); Lê Văn H. (SN 2008); N.M.P. (SN 2010) cùng trú phường Đông Tiến (Thanh Hóa) và Mai Đức V. (SN 2009, trú phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) mang theo kiếm, vỏ chai bia lái 6 xe máy tháo biển số nẹt pô, lạng lách, đánh võng... trên một số tuyến đường từ phường Hạc Thành xuống phường Sầm Sơn.

Khi đến đường Lê Lợi, phường Sầm Sơn, nhóm này gặp 3 thanh, thiếu niên khác ở phường Sầm Sơn đang đi ngược chiều thì cà khịa, đuổi, đánh nhau trên đường. Khi đuổi kịp nhóm 3 thanh niên ở phường Sầm Sơn, Hà Ngọc N. tự mở hộc phía trước xe máy của 3 thanh niên và lấy đi 300.000 đồng. Sau khi lấy được tiền, nhóm côn đồ dùng để đổ xăng, tụ tập uống nước chè đến gần sáng mới ra về.

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 7/9, nhóm trên tiếp tục mang theo dao, kiếm, vỏ chai bia đi môtô tháo biển kiểm soát lạng lách, đánh võng, nẹt pô từ phường Hạc Thành xuống Sầm Sơn theo hướng Đại lộ Nam sông Mã.

Trong quá trình di chuyển, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh, thiếu niên khác cũng mang theo kiếm, vỏ chai bia, ná bắn đạn bi… gồm Hoàng Văn H. (SN 2005); Trần Anh T. (SN 2008), Nguyễn Hữu Việt A. (SN 2007), Nguyễn Hữu Đ. (SN 2008); Nguyễn Hải M. (SN 2009), Nguyễn Hoàng N. (SN 2010), Nguyễn Văn H. (SN 2008) đều ở phường Sầm Sơn và Lê Xuân M. (SN 2008, trú xã Quảng Ninh, tỉnh Thanh Hóa).

Cả 2 nhóm khiêu khích bằng cách chiếu tia laze, bắn đạn bi, ném vỏ chai bia vào nhau và điều khiển môtô đuổi, đánh nhau trên đường, khiến 4 xe máy đâm vào nhau làm một số người bị thương. Tại đây, cả hai nhóm tiếp tục dùng vỏ chai bia, gạch, đá ném nhau khiến cửa kính cường lực nhà chị C.T.N bị vỡ, một số người bị thương tích nhẹ.