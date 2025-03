Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm tiền công đức ở Nam Định

Nhóm thanh, thiếu niên rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức, két sắt của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền trên địa bàn tỉnh Nam Định vừa bị lực lượng công an bắt giữ.

Nhóm đối tượng này gồm Nguyễn Văn Thùy (19 tuổi) và Nguyễn Tấn Tài, Phan Văn Đức, Đặng Văn Tình (đều 16 tuổi) nhưng đã sớm bỏ học, rủ nhau đi cạy phá khóa hòm công đức của các cơ sở tôn giáo để trộm tiền.

Trong đó, Nguyễn Văn Thùy từng bị xử lý hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”, đang trong diện quản lý hình sự; Nguyễn Tấn Tài, Phan Văn Đức, Đặng Văn Tình trong diện quản lý thanh, thiếu niên hư.

Trước đó, tối ngày 26/2, 4 đối tượng trên rủ nhau đột nhập Nhà thờ giáo xứ Tích Tín, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cậy phá hai két sắt, trộm số tiền bên trong.

Nhận tin trình báo, Công an xã Trực Thái đã phối hợp với Công an xã Trực Đại (huyện Trực Ninh), Công an xã Hải Anh, Công an thị trấn Yên Định (huyện Hải Hậu) điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp của nhóm đối tượng.

Két sắt bị các đối tượng cạy phá để lấy tiền. Ảnh: Trịnh Phong.

Tại cơ quan Công an, ngoài thừa nhận gây ra vụ việc trên, 4 đối tượng còn khai nhận thực hiện 2 vụ trộm tiền công đức tại Nhà thờ Đông Biên, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu vào ngày 25/2; trộm tiền công đức tại Nhà thờ giáo họ Trung Đường, thôn Trung Cường, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh vào ngày 27/2.