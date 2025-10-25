Bắt nhóm thanh thiếu niên mang hung khí náo loạn đường phố

Ngày 24/10, Lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113) Hà Nội cho biết vừa ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên cầm hung khí, truy đuổi nhau trên phố Hoàng Cầu (Đống Đa), Hà Nội.

Trước đó tối 23/10, trong quá trình thực hiện kế hoạch vũ trang tuần tra, kiểm soát ban đêm phòng, chống tội phạm trên tuyến phố Hoàng Cầu, phường Đống Đa, Hà Nội, Tổ công tác Đội Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113), Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, truy đuổi nhau trên đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Cảnh sát 113 khống chế, kiểm tra nhóm thanh niên có biểu hiện vi phạm pháp luật.

Đáng chú ý, một số đối tượng trong nhóm cầm theo hung khí, có biểu hiện manh động, tiềm ẩn nguy cơ gây rối trật tự công cộng. Ngay lập tức, tổ công tác đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức chốt chặn, truy đuổi và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân khu vực.

Sau quá trình truy đuổi, lực lượng Cảnh sát 113 Hà Nội đã khống chế được 3 thanh niên đèo ba, không đội mũ bảo hiểm, cùng phương tiện là xe máy Honda Vision, biển kiểm soát 29BE-062.XX.

Qua xác minh ban đầu, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân, bị một nhóm khác đuổi đánh nên hoảng sợ bỏ chạy. Tổ công tác đã bàn giao người, phương tiện và toàn bộ vụ việc cho Công an phường Đống Đa để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đánh giá, hành vi của nhóm thanh thiếu niên nêu trên không chỉ vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự, an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tổ công tác bàn giao vụ việc cho Công an phường Đống Đa để xử lý theo qui định.

Qua vụ việc, Công an TP. Hà Nội khuyến nghị các thanh, thiếu niên cần nhận thức đúng đắn về hành vi của mình, không đua đòi, manh động, thực hiện các hành vi bạo lực, gây rối trật tự công cộng. Những mâu thuẫn nhỏ hoặc phút bốc đồng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.

Mỗi bạn trẻ hãy chủ động rèn luyện ý thức, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, sống tích cực, có trách nhiệm, góp phần xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ Thủ đô văn minh, hiện đại, có trách nhiệm.