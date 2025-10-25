Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đại úy công an bị thương khi cứu cháu nhỏ bị đối tượng kề dao vào cổ

Một đối tượng là nam giới, một tay bế cháu nhỏ, tay kia dùng dao dí vào cổ cháu khiến nhiều người lo lắng. Lực lượng chức năng tiếp cận khuyên bảo song người này hung hãn tấn công.

Ngày 25/10, Công an xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn cho biết đã tiến hành tạm giữ đối tượng Đoàn Thanh Hùng, sinh năm 1978, trú tại thôn Ga Bắc, xã Chi Lăng để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Đoàn Thanh Hùng tại cơ quan Công an. Ảnh: H.T.

Trước đó, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc Đoàn Thanh Hùng có biểu hiện loạn thần, đang bế một cháu nhỏ, tay cầm dao dí vào cổ cháu bé tại khu vực sân ga Đồng Mỏ. Người dân và người thân đến can ngăn, Hùng buông cháu nhỏ ra nhưng tiếp tục cầm dao truy đuổi, đâm người can ngăn, rồi chửi bới, đe dọa những người xung quanh. Khi lực lượng chức năng địa phương tuyên truyền, vận động đối tượng bỏ hung khí, song đối tượng này không chấp hành đồng thời dùng dao đâm Đại uý Linh Văn Hưng bị thương ở vùng ngực trái. Tổ công tác đã kịp thời khống chế đối tượng, tước dao, bảo đảm an toàn cho cháu nhỏ và người dân. Hiện đối tượng đang bị Cơ quan điều tra tạm giữ hình sự để tiếp tục đấu tranh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, và đoàn công tác đến thăm động viên Đại úy Linh Văn Hưng.

Ngay sau vụ việc, đoàn công tác của Công an tỉnh Lạng Sơn do Đại tá Triệu Tuấn Hải, Phó bí thư Đảng uỷ, Phó giám đốc Công an tỉnh, đã đến thăm, động viên biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại nguy hiểm để bảo vệ người dân của Đại úy Linh Văn Hưng và tập thể Công an xã Chi Lăng, động viên Đại úy Hưng yên tâm điều trị, nhanh chóng hồi phục sức khỏe để tiếp tục công tác.

