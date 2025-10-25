Bắt quả tang cai thầu trả lương cho công nhân bằng ma túy

Thay vì trả công bằng tiền mặt 300.000 đồng/người/ngày, Nguyễn Quang T. (SN 1983, Hưng Yên) và Khúc Thị Kim H. (SN 1991, Phú Thọ) đã dùng ma túy để “trả lương” cho 14 công nhân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Ninh Bình) vừa phối hợp với Công an phường Hà Nam kiểm tra phòng trọ do Nguyễn Quang T. thuê tại phường Hà Nam (TP Ninh Bình).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 15 người có mặt. Kết quả test nhanh nước tiểu cho thấy 14/15 đối tượng dương tính với ma túy loại MOP, Heroine.

Theo lời khai ban đầu, nhóm công nhân trên được T. và H. thuê làm cốp pha, bố trí ăn ở tập trung tại khu nhà trọ. Đáng chú ý, thay vì trả lương bằng tiền, hai đối tượng đã phát ma túy cho công nhân sử dụng ba lần mỗi ngày, sáng, trưa, tối, mỗi lần một gói nhỏ bọc giấy bạc màu trắng, coi như “trả công” và trừ dần vào tiền lương.

Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình thụ lý. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ hành vi có dấu hiệu của các tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và các vi phạm khác liên quan của các đối tượng

Trước đó, một vụ việc tương tự từng xảy ra tại Ninh Bình, vào tháng 9/2024. Cơ quan Công an huyện Lý Nhân (cũ) đã bắt giữ chủ thầu cốp pha Chu Đình Luân (34 tuổi, trú Yên Khánh, Ninh Bình) cùng 20 người khác để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Luân bị cáo buộc thuê công nhân là người nghiện, tổ chức ăn ở tập trung tại lán trại và trả công bằng ma túy thay vì tiền mặt, nhằm giảm chi phí nhân công và đẩy nhanh tiến độ thi công.