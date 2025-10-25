Đối tượng nữ 20 tuổi khống chế, cướp tiền, vàng của cụ ông

Công an xã Tân Thủy, Vĩnh Long cho biết vừa bắt giữ Huỳnh Thị A.T. Đối tượng đã khống chế cụ ông 89 tuổi rồi cướp 9 chiếc nhẫn vàng, khoảng 6 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại.

Tang vật công thu giữ.

Theo điều tra, sáng 22/10, đối tượng Huỳnh Thị A.T (SN 2005, ngụ xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long) gọi điện hẹn ông T.V.L (SN 1936, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) đến hớt tóc cho cha của T.

Khi ông L. đến nơi, T. dẫn ông vào chòi trong khu đất trồng dừa vắng người, rồi bất ngờ dùng vũ lực khống chế cướp 9 chiếc nhẫn vàng, khoảng 6 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động của ông L., sau đó bỏ trốn. Ông L. truy hô và đến Công an xã Tân Thủy trình báo sự việc.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Thủy vào cuộc điều tra, kết hợp vận động nhân dân truy tìm đối tượng. Chỉ khoảng hai giờ sau, công an đã phát hiện, bắt giữ T. khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở ấp An Quí.

Tại cơ quan công an, T. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và nơi cất giấu tài sản.