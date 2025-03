Bắt 'nữ quái' trong đường dây thuê gần 50 ôtô rồi mang đi cầm cố

Đến thời điểm bị bắt, Phạm Thị Thủy đã mang gần 50 ôtô do những kẻ lừa đảo chiếm đoạt mang đi bán hoặc cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam với Phạm Thị Thủy (sinh năm 1992, trú xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an xác định Thủy là thành viên trong đường dây chuyên thuê ôtô tự lái rồi làm giả giấy tờ đem đi bán hoặc cầm cố để chiếm đoạt tài sản.

Phạm Thị Thủy tại trụ sở Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: CATH.

Liên quan đến đường dây này, trước đó, tháng 8/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) khởi tố, bắt tạm giam 4 thành viên chính trong đường dây gồm: Trương Thị Thủy (sinh năm 1991); Đinh Văn Cường (sinh năm 1981) cùng trú xã Hoằng Đạt (huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1990, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Hằng (sinh năm 1989, trú phường Trường Thi, TP Thanh Hóa).

Mở rộng điều tra vụ án, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Phạm Thị Thủy cũng tham gia đường dây lừa đảo này với vai trò là mang toàn bộ số ôtô tự lái mà những người trong đường dây trên lừa đảo được để mang đi cầm cố hoặc bán.

Tính đến thời điểm bị bắt, Phạm Thị Thủy mang gần 50 chiếc ôtô do các đối tượng lừa đảo mang đi bán hoặc cầm cố tại các địa phương khác nhau trên cả nước để lấy tiền tiêu xài.

Một vụ việc tương tự cũng đã xảy ra lại Thừa Thiên - Huế. Vào cuối năm 2024, Công an TP Huế bắt giữ Tôn Thất Phú Lộc (SN 1968, trú tại phường Tây Lộc, TP Huế - kẻ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn).

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, cuối tháng 12/2023, Tôn Thất Phú Lộc thuê 2 ôtô nhãn hiệu Peugeot 5008 và Honda Civic có tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Hoàng Thiên Vũ Bảo để sử dụng.

Đến ngày 19/1-1/2, do cần tiền giải quyết việc cá nhân, Lộc tự ý đưa 2 ôtô nêu trên đến một cơ sở cầm đồ tại xã Thủy Tân (thị xã Hương Thủy, TP Huế) để thế chấp vay 700 triệu đồng sau đó bỏ trốn.