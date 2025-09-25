Bắt tạm giam 2 lãnh đạo ngành đường sắt chiếm đoạt trên 400 triệu đồng

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ giám đốc và phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng, có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt.

Ngày 25/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (SN 1970, nguyên Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, hiện là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú) và Lê Minh Thái (SN 1969, hiện là Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào) về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Văn Cường.

Trước đó, ngày 19/9, qua công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái để điều tra về hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Minh Thái.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ Giám đốc và Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Yên Lào, Nguyễn Văn Cường và Lê Minh Thái đã lợi dụng vị trí, quyền hạn trong quản lý điều hành để yêu cầu, gây sức ép đối với các đơn vị nhà thầu đang tham gia thi công công trình kè chống sạt lở bờ sông Hồng có nhu cầu vận chuyển vật liệu qua lối mở, đường ngang qua đường sắt, từ đó chiếm đoạt trên 400 triệu đồng của 3 đơn vị thi công.