Triệt phá 'Liên minh đa cấp' lừa đảo hơn 11.000 nhà đầu tư

Công an TP Đà Nẵng điều tra vụ lừa đảo đa cấp qua mạng, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng từ hơn 11.000 nhà đầu tư trên cả nước.

Ngày 25/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang thụ lý điều tra vụ án hình sự "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" xảy ra từ năm 2024 đến nay tại thành phố Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố khác trên cả nước.

"Liên minh đa cấp" này do đối tượng Liu Xiaofeng (tên thường gọi là "Jack”, 42 tuổi, quốc tịch nước ngoài) điều hành, 2 đối tượng Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông (cùng 41 tuổi, cùng trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và đồng bọn trực tiếp thực hiện.

Theo đó, khoảng tháng 12/2024, do có mối quan hệ quen biết từ trước, Đông liên hệ với Cường gặp Liu Xiaofeng tại Hà Nội để bàn bạc tổ chức hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short.

Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Đăng Đông.

Cả 3 thống nhất vừa tự đứng tên, vừa thuê người đứng tên để thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L (trụ sở chính đặt tại đường Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng) rồi tổ chức Văn phòng đại diện miền Trung (ở phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) và Văn phòng đại diện miền Bắc (ở phường Khương Đình, TP Hà Nội).

Công an TP Đà Nẵng cho hay sau khi thành lập công ty và các văn phòng đại diện, dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, Đông và Cường tổ chức kêu gọi đầu tư theo hình thức đa cấp nhưng không phải mua bán sản phẩm hay dịch vụ có thật mà sử dụng nền tảng xem phim ngắn BTC Short.

Người tham gia mua các gói đầu tư gồm gói "Thẻ xem phim" và gói "Bản quyền". Khi tham gia đầu tư, các đối tượng cam kết trả lãi suất cao (từ 11%/tháng đến 17%/tháng). Đồng thời nếu người đầu tư kêu gọi được những người khác tham gia (cấp dưới), sẽ được hưởng các mức hoa hồng 5-20% tùy theo cấp…

Qua điều tra, Công an xác định thực chất đây là hình thức lấy tiền của người đầu tư sau trả cho người đầu tư trước. Các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn như thường xuyên tổ chức các hội thảo trực tiếp, trực tuyến và đã dụ dỗ được hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước tham gia.

Tống đạt các quyết định đối với Trần Hùng Cường.

Công an TP Đà Nẵng cũng cho biết theo lời khai của Cường, vào ngày 21/8/2025, khi thấy lượng nhà đầu tư tham gia đủ lớn, thực hiện chỉ đạo của Liu Xiaofeng các đối tượng đánh sập trang web và cổng thanh toán của công ty để chiếm đoạt toàn bộ tiền của nhà đầu tư chuyển vào tài khoản ngân hàng do Liu Xiaofeng quản lý.

Căn cứ dữ liệu thu thập và trích xuất, cơ quan Công an xác định số tài khoản đăng ký trên nền tảng BTC Short tính đến ngày 10/9/2025 là 11.088 tài khoản với tổng số tiền các nhà đầu tư đã nạp vào gần 18 tỷ đồng …

Liên quan đến vụ việc trên, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia - Bộ Công Thương xác nhận đơn vị này chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L và cũng chưa nhận được văn bản đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương nào cấp cho công ty trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông về “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Hiện vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ.