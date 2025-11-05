Bắt tạm giam chồng Đoàn Di Băng

Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group) bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ngày 5/11, theo Báo Pháp luật TP.HCM và Báo Dantri, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 3 bị can gồm Đinh Văn Liên (45 tuổi, ngụ phường Long Bình), Nguyễn Thị Tuyến (44 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp) và Nguyễn Quốc Vũ (48 tuổi, ngụ TP.HCM, chồng ca sĩ Đoàn Di Băng) để điều tra làm rõ hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Theo VnExpress, Cảnh sát xác định ông Vũ đã có hành vi buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Hành vi của Liên, Tuyến và Vũ được cho là đã đủ yếu tố cấu thành tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả" quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: CAĐN.

Qua đấu tranh, bước đầu các bị can đã khai nhận quá trình phạm tội. Kết quả khám xét, cơ quan chức năng đã tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc, hồ sơ, tài liệu liên quan quá trình sản xuất, buôn bán kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả của các bị can.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, được dư luận xã hội quan tâm, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua công tác nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Công ty Cổ phần Nhà máy Y tế EBC Đồng Nai (đường số 6, Khu công nghiệp Giang Điền, xã Giang Điền, huyện Trảng Bom) do Đinh Văn Liên giữ chức Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.

Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body với Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group (trụ sở tại Cao ốc Đại Thanh Bình, phường Chợ Lớn, TPHCM) do Nguyễn Quốc Vũ làm Tổng giám đốc, đồng thời là chủ sở hữu.

Hồi tháng 1, Công ty EBC Đồng Nai đã sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả (căn cứ Kết luận giám định của Phân Viện Khoa học hình sự tại TP.HCM, chỉ số chống nắng SPF là 25,82, đạt 51,64% so với chỉ số SPF 50 ghi trên bao bì). Trong đó, Tuyến là Phó tổng giám đốc, đã có hành vi sản xuất 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả.

Công an tỉnh Đồng Nai đề nghị các tổ chức, cá nhân đã mua và đang lưu giữ sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body thành phẩm (còn nguyên niêm phong, chưa sử dụng) thuộc 7 lô (số: 0010123, 0020623, 0031123; 0010124, 0020424, 0030624, 0040724) cung cấp sản phẩm cho cơ quan điều tra để phục vụ việc xác minh vụ án.

Đoàn Di Băng từng là ca sĩ, diễn viên, sau đó kinh doanh sản phẩm làm đẹp. Gần đây, cô liên tục vướng ồn ào liên quan quảng cáo, trong đó gây tranh luận hơn cả là lời giới thiệu "một viên bằng 5 kg rau củ". Nữ ca sĩ từng quảng cáo cặp sản phẩm dầu gội dầu xả trên bán chạy của VB Group, "là niềm tự hào của gia tộc Hanayuki".