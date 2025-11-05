Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Retaq và Chủ tịch Công ty NhoNho

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã khởi tố đối với 17 bị can liên quan đến sai phạm trong hoạt động xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an) phát hiện trong lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc có hoạt động mua bán mã vùng trồng, mua bán giấy kiểm nghiệm, vi phạm quy định về kế toán, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước, hoạt động đúng đắn của các doanh nghiệp chân chính, dẫn đến tình trạng Sầu riêng xuất khẩu không đúng nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hướng đến uy tín, giảm sức cạnh tranh của nông sản nói chung, sầu riêng Việt Nam nói riêng trên thị trường Trung Quốc và thế giới.

Trên cơ sở kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 3/11/2025, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã khởi tố vụ án "Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Dịch vụ chất lượng (Retaq), Công ty TNHH Công nghệ NhoNho (Công ty NhoNho), Công ty TNHH MTV Trái cây Thủy (Công ty Trái cây Thủy) và các đơn vị liên quan, đồng thời khởi tố đối với 17 bị can, gồm:

Các bị can (từ trái qua phải): Trần Đăng Ninh; Nguyễn Mạnh Duy; Hoàng Bá Nghị.

7 bị can về tội "Nhận hối lộ" quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự: Trần Đăng Ninh, Giám đốc Retaq; Nguyễn Mạnh Duy, Nhân viên Retaq; Hoàng Bá Nghị, Chủ tịch HĐTV Công ty NhoNho; Đinh Hoàng Thiện, Giám đốc Công ty NhoNho; Lê Sỹ Nghị, Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nhonho; Nguyễn Trường, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm Công ty Nho Nho; Vũ Đức Hải, Giám đốc Công ty Cổ phần Scitech.

Các bị can (từ trái qua phải): Đinh Hoàng Thiện; Lê Sỹ Nghị; Nguyễn Trường; Vũ Đức Hải.

4 bị can về tội "Đưa hối lộ" quy định tại Điều 364 Bộ luật Hình sự: Nguyễn Thị Yến Nhi, Giám đốc Chi nhánh 3, Công ty Trái cây Thủy; Hà Thị Thủy, Giám đốc Công ty Thảo Nguyên Hà Giang; Đỗ Ngọc Trung, Giám đốc Công ty Đức Phúc và Vũ Thành Trung, Giám đốc Công ty JiuYi.

Các bị can (từ trái qua phải): Nguyễn Thị Yến Nhi; Hà Thị Thủy; Đỗ Ngọc Trung; Vũ Thành Trung.

1 bị can về 2 tội "Đưa hối lộ" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 364 và Điều 221 Bộ luật Hình sự: Lê Thị Bích Thủy, Giám đốc Công ty Trái cây Thủy.

Bị can Lê Thị Bích Thủy.

3 bị can về tội "Môi giới hối lộ" quy định tại Điều 365 Bộ luật Hình sự: Ngô Thị Lụa, Giám đốc Công ty Tân Hoàng Linh; Đoàn Thị Xuân; Vũ Quang Phúc, thành viên Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk.

Các bị can (từ trái qua phải): Ngô Thị Lụa; Đoàn Thị Xuân; Vũ Quang Phúc.

1 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự: Võ Phương Hoàng, kế toán Công ty Trái cây Thủy.

Bị can Võ Phương Hoàng.

1 bị can về tội "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" quy định tại Điều 366 Bộ luật Hình sự: Phạm Thành Trí.

Bị can Phạm Thành Trí.

Về biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú 3 bị can Đỗ Ngọc Trung, Vũ Quang Phúc và Nguyễn Thị Yến Nhi; bắt bị can để tạm giam đối với 14 bị can còn lại.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của các bị can và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.